Luis Enrique : « C’est un vrai plaisir d’avoir ces joueurs, d’être dans ce club et d’avoir le soutien incroyable de ces supporters »

Mardi soir, le PSG a validé sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions après une nouvelle victoire face à Liverpool (2-0). Une performance saluée par Luis Enrique.

Ce PSG est insubmersible. Dans un match intense face à Liverpool, l’équipe de Luis Enrique a tenu le coup et est parvenue à se montrer clinique en seconde période grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé (2-0). Une rencontre qui a permis à la défense parisienne de briller. Le PSG file donc pour la troisième fois d’affilée en demi-finales de la Ligue des champions. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a salué la performance de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Est-ce encore plus savoureux de gagner en souffrant ?

« C’est un match important qui a montré aux supporters des deux équipes deux très bonnes équipes. On a cherché à contrôler le match. C’était très serré. On a eu des bons moments. En deuxième, ils ont pressé plus forts. On a montré quel type d’équipe nous sommes. »

Sa recette pour une nouvelle qualification en demi-finale de Ligue des champions

« La recette, c’est clair : on doit avoir de la chance. On a eu dans ce match de la chance de ne pas concéder de but. C’est aussi un vrai plaisir d’avoir ces joueurs-là, d’être dans ce club et d’avoir le soutien incroyable de ces supporters. On est très content de profiter de ce genre de match. »

Des nouvelles de Nuno Mendes et Désiré Doué

« C’est un coup pour Doué. Pour Nuno, il faut voir demain. Il faudra voir les résultats. On n’a pris aucun risque. »

La performance de Matvey Safonov

« Je l’ai dit depuis le début de saison, c’est un plaisir d’avoir trois gardiens de ce niveau. Il a fait un bon travail. On a montré quelle équipe nous sommes. Il faut profiter et voir quel sera l’adversaire en demi-finales. »

Le doublé d’Ousmane Dembélé

« C’est un joueur très différent. Un joueur de niveau top mondial. On connaît sa capacité à défendre. Je suis très content de voir cette mentalité de la part de mon équipe. »

Le PSG est-il plus fort que la saison passée ?

« Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c’est le plaisir de savoir mon équipe au niveau quel que soit l’adversaire, quel que soit le stade. Après on peut perdre mais on est toujours au niveau, avec la mentalité d’être ensemble. »

Ce qu’il ressent lorsque le PSG souffre dans un match

« On ne peut pas contrôler ces moments. Je n’ai pas le droit comme au basket de faire un temps mort pour dire attention. Mon équipe prend des risques. À la fin, on a eu de la chance mais on a contrôlé ce qu’on a pu contrôler grâce aux joueurs et à Safonov. On savait qu’il y aurait des espaces à la fin. Avec les joueurs que l’on a, on sait bien gérer les espaces. Liverpool aurait mérité de marquer. »

Une préférence entre le Bayern Munich et le Real Madrid pour les demi-finales ?

« Chaque fois que je donne ma préférence, c’est l’autre équipe qu’on a. Je vais regarder notre prochain adversaire tranquillement à Paris avec une bière. »