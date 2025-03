Luis Enrique : « C’est vital de gérer les émotions »

Ce lundi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, le coach du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

Le PSG est en route pour réaliser un l’exploit retentissant. Après s’être incliné cruellement la semaine passée face à Liverpool, le club parisien devra renverser la situation ce mardi à Anfield (21h sur Canal Plus Foot) en huitième de finale retour de Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Une victoire qui va se jouer sur le plan physique et mental ? (PSG TV)

« Biens sûr, je crois que demain ce sera un match très intense. On doit être prêt d’avoir la capacité de gérer n’importe quel type de match. je pense qu’on est prêts, comme d’habitude. »

Les 3.000 supporters parisiens en déplacement (PSG TV)

« Les supporters seront là comme d’habitude. C’est très important d’avoir leur soutien. C’est à nous de tout donner parce qu’ils doivent être fiers de nous. »

Était-ce facile de transmettre à ses joueurs la possibilité de se qualifier ?

« On a suivi le cours de la semaine comme d’habitude. On a fait une petite analyse du match de Liverpool le lendemain puis on a préparé le match contre Rennes. Maintenant, il va y avoir l’entraînement puis demain on parlera du match de Liverpool. Mon approche ne change pas. Indépendamment du résultat, on n’aurait pas fait les choses différemment. À l’instant présent, nous sommes éliminés mais on a qu’une option, c’est d’entrer sur le terrain pour gagner. De toute façon, c’est l’option qu’on allait retenir et c’est comme ça qu’on allait faire les choses. »

Comment va t-il préparer ses joueurs avec l’ambiance qu’il y aura demain ?

« Je suis convaincu qu’aucun de mes joueurs n’a pas envie d’être sur le terrain demain. Ils veulent tous jouer demain. On sait ce que ça représente de jouer dans un stade européen mythique comme Anfield, un stade qui a une histoire puissante. Donc, c’est une énorme motivation tant au niveau de l’équipe complète que pour les joueurs au niveau individuel. Maintenant, on veut démontrer qu’on peut faire un beau match, c’est notre objectif et notre plus grande motivation. »

La gestion des émotions

« C’est quelque chose que j’ai déjà souvent répété la saison dernière. C’est une gestion qui est difficile pour tous. Ce ne sont pas des matches faciles à préparer. Ça n’est pas facile d’être à 100% mais il ne faut pas être à 105% parce que dans ce cas-là vous avez un risque de réaction exagérée, c’est vital de gérer les émotions. »

Est-ce la clé de remettre la même énergie et intensité demain ?

« Notre objectif est toujours très clair, c’est d’être meilleur que l’adversaire. On essaye toujours de l’être et surtout pour un match à l’extérieur. Malgré le fait que dans notre championnat nous ayons plus de résultats positifs, les matches à l’extérieur sont toujours plus difficiles parce qu’il y a des éléments qui sont moins simples à contrôler. Mais pour nous, tout part du footballistique, c’est de là qu’on tient notre confiance. On sait aussi ce que l’on doit améliorer. Tout ce qui est footballistique, c’est ce qui nous intéresse. Si on a la possession du ballon, on gèrera au mieux et on verra comment se passe le match au fur et à mesure. »

Faudra-t-il faire plus ou autrement après le grand match de l’aller ?

« On peut toujours améliorer d’autant plus qu’on sait que les circonstances seront différentes. À domicile, les actions sont renforcées par l’attitude de nos supporters, donc c’est important d’être bon sur les aspects qui sont vitaux pour nous. Evidemment demain, le match sera plus équilibré mais moi je suis toujours quelqu’un d’optimiste sur la capacité de mon équipe. Il est important de contrôler les phases importantes du jeu, c’est-à-dire mener les attaques tous ensemble, défendre tous ensemble et avoir la possession du ballon. Et à partir de là, nous pourrons générer des phases d’attaque plus dangereuses. »

Est-ce qu’il aime cette situation où ses équipes sont dos au mur ?

« Non, ce n’est pas particulièrement que j’aime ces situations. Mais tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que les pires situations étaient parfois aussi très intéressantes à gérer. Je n’ai aucun problème pour y faire face de façon frontale et sans frein. Mais sinon, j’aurais préféré que la situation soit positive. »

Pourquoi a-t-il parlé directement à ses joueurs après la défaite de la semaine passée, lui qui n’a pas l’habitude de le faire juste après les matches ?

« Oui, je vous ai souvent dit pourquoi je ne parle presque jamais à la fin du match, c’est une théorie qu’on peut ou non partager. Nous, on y croit aveuglément. On est persuadé que ce moment après le match, ce n’est pas le meilleur moment parce que le joueur est extrêmement marqué et conditionné par le résultat. Mais c’est vrai que mercredi, après Liverpool, j’ai décidé de leur parler parce qu’il fallait remonter mes joueurs et leur dire qu’ils avaient vraiment tout fait pour obtenir un résultat positif. J’ai fait une exception ce jour-là mais je ne crois pas que ça se reproduira. »

L’importance de l’impact d’un effet de surprise, en ne dévoilant aucun indice en conférence de presse ?

« Je ne crois pas qu’Arne Slot ait beaucoup de doutes sur le onze que je vais aligner demain. De la même manière, je n’ai pas de doutes sur ce que lui va aligner. Evidemment, on dit souvent ce que l’on veut là-dessus. Moi, je suis très peu attentif à ce qui se passe par ailleurs. De façon générale, je dis très peu la vérité sur qui va jouer et comment on va jouer. Ce qui est sûr, c’est que sur les deux matches aller-retour, on verra demain un match entre deux des meilleures équipes d’Europe. L’équipe qui gagnera demain peut aller au bout de la Ligue des champions. On verra demain un match avec deux styles sensiblement différents. Le fait de donner plus ou moins d’informations, cela dépend du style de chacun. »

Est-ce le match le plus important de la saison selon lui ?

« Non, j’espère toujours que le match le plus important est le suivant, celui qui arrivera après, et j’espère que ce sera le dernier de la saison. Demain, il y aura une équipe éliminée et j’espère que ce ne sera pas nous, ce n’est pas notre objectif. Bien sûr, le match aller nous conduit vers un premier résultat mais ce que je vise c’est l’absence de calculs, ça aurait été pareil même en cas de résultat positif. Dès la première minute du match et dès l’entraînement, l’attitude va être simple : c’est de gagner. »