Luis Enrique : « C’était une victoire importante »

En clôture de la vingtième journée de Ligue 1, le PSG s’est offert une victoire importante dans la course au titre contre Strasbourg (1-2). Luis Enrique s’est félicité de ce succès contre un adversaire coriace.

Après avoir perdu sa place de leader au profit de Lens vendredi soir, le PSG comptait la récupérer ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG a réussi à s’imposer en fin de match grâce à un but de Nuno Mendes. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a félicité son équipe avec une victoire contre un adversaire qui met souvent les Parisiens en danger.

« Je ne me rappelle d’aucun match facile ici »

« C’est bon de gagner ce match. Je ne me rappelle d’aucun match facile ici. Strasbourg est une équipe avec beaucoup de joueurs très jeunes mais qui ont beaucoup de qualité. Leur entraîneur aussi. Ça a été très compliqué en première mi-temps. On a eu beaucoup d’imprécisions, on a pas joué dans leur moitié de terrain. On a pu améliorer ça en deuxième mi-temps. Mais ça a été très difficile, mais quand on a eu la possibilité de jouer à dix, ça a été encore plus difficile. On est content parce que c’était une victoire importante. On a besoin de s’améliorer, bien sûr. Quand tu as ce type de match, que tu es imprécis, que tu n’as pas la précision que tu as normalement, c’est difficile de faire des attaques et des buts. On a cherché à changer ça après la causerie à la mi-temps. Il fallait avoir plus de confiance, arriver dans la surface de réparation avec beaucoup plus de joueurs. Je ne sais pas si l’on a mérité cette victoire mais c’est très bon pour nous, pour notre confiance et pour ce que nous cherchons. Les remplaçants ? On est très content à chaque fois que l’on a l’opportunité de jouer des matches avec ces difficultés. C’est important de savoir qu’il y a le niveau et que cette équipe est très différente. Kang-in Lee est de retour dans l’équipe, pour nous c’est important tout le soutien de tous les joueurs qui ne sont pas titulaires. Une montée en puissance ? Je pense que c’est la septième victoire de suite en championnat. Ce championnat est très difficile. Tout le monde dit que c’est facile mais il y a une équipe comme Lens qui a gagné dix de ses douze derniers matches, c’est incroyable. Ils méritent d’être là avec nous. Ce sera difficile parce qu’il y a aussi Marseille et Lyon, qui sont en train d’améliorer leur performance. Ce sera une fin de saison difficile. Matvey Safonov va rester numéro 1 ? Je ne sais pas. Ça dépend de la performance, de la vie, de ce que je peux dire en tant qu’entraîneur. C’est très beau pour moi d’avoir trois gardiens de ce niveau. »