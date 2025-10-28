Luis Enrique : « Chevalier numéro 1 toute la saison ? Personne a une position fixe tout au long de la saison ! »

A la veille de la 10e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et le PSG (ce mercredi, 19h sur Ligue 1 +), Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Le technicien espagnol a répondu aux questions des journalistes, comme à l’accoutumée, à la veille de la rencontre.

Le PSG de retour à la première place en L1 (PSG TV)

« C’est joli de retrouver notre première place. Nous ne sommes pas encore préoccupés par cette position car c’est le début de la saison ».

Les retours de blessure (PSG TV)

« Récupérer les joueurs est la meilleure des nouvelles que nous pouvons avoir. Ça nous permet de grandir car ça fait jouer la concurrence surtout que nous devons enchaîner les matchs. On est sur la continuité de ces derniers mois et on est optimistes ».

L’adversité du FC Lorient (PSG TV)

« Ce sont des matchs compliqués car ce n’est pas facile de jouer contre des blocs bas. Tu dois être concentré dès les premières minutes car c’est une équipe qui lutte pour des choses différentes ».

La préparation de la réception du Bayern Munich en C1

« C’est évident que nous préparons que le match de demain. On ne doit pas planifier les prochains matchs. On doit rester concentré que sur le match de demain ».

L’importance de la polyvalence dans son équipe

« J’aime les joueurs différents de moi. Ce n’est pas une référence pour moi. Après avoir été entraîneur de haut niveau sur ces 15 dernières années, je pense que la polyvalence des joueurs, c’est très important et nous pouvons le voir au fil des années notamment avec les blessures. C’est très important pour moi, pour le club et pour les joueurs ».

La gestion de son effectif durant les absences des blessés

« Nous cherchons de contrôler le maximum pour demain. Rien à ajouter. C’est important pour nous d’avoir le retour de certains joueurs ».

Le retour en forme de Désiré Doué

« Les joueurs, pendant la saison, ont des hauts et des bas. Je parle très bien des joueurs car c’est ma profession. C’est important de gérer ça en tant qu’équipe ».

Beraldo, un meilleur défenseur que lors de son arrivée ?

« J’espère. Mais j’espère ça de tous les joueurs. Notre mission en tant qu’entraîneur c’est d’améliorer l’équipe mais aussi individuellement. Beraldo c’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon et sa capacité de défendre intelligemment. C’est difficile d’être un joueur important au PSG ».

La compétitivité au PSG

« En ce moment il faut profiter et continuer sur ce chemin et ne pas penser au passé. On veut être compétitifs tout le temps et continuer à gagner des trophées. C’est le moment d’être très ambitieux pour l’avenir ».

Un turnover demain face au FC Lorient ?

« Nous cherchons un équilibre pour que tous les joueurs aient des minutes. Ce sera un match difficile face à Lorient. Gérer les minutes des joueurs c’est très important pour moi ».

Polyvalence, zone de confort …

« C’est important de sortir les joueurs de leur zone de confort. Quand tu demandes à un joueur où il veut jouer tu parles de toi même. Mais quand tu vois plus par le spectre de l’équipe c’est plus gratifiant. Nous avons crée un vrai exemple d’une équipe qui sait bouger à chaque rencontre ».

A propos de Marquinhos

« Il est très fort sur les coups de pied arrêtés. Avec Marquinhos, nous le connaissons et tout le monde connait ses qualités. C’est un vrai plaisir d’avoir un joueur avec cette expérience et cette ambition. C’est un leader et un capitaine. Chaque joueur professionnel peut s’améliorer et peu importe l’âge donc il peut toujours s’améliorer ».

Lucas Chevalier assuré d’être numéro 1 ?

« Ça dépend. Aujourd’hui c’est positif, demain c’est négatif. J’essaye de gérer pour que ce soit pour le bien de l’équipe. Personne a une position fixe tout au long de la saison ».

Le titi parisien David Boly

« Nous connaissons tous les joueurs comme David Boly. C’est normal et une habitude de pouvoir convoquer plusieurs joueurs. C’est joli de les voir dans la dynamique de leur première équipe. On peut le voir lui mais aussi d’autres jeunes joueurs du Campus ».

Une possibilité de voir Fabian Ruiz et Joao Neves sur la pelouse du Moustoir demain ?

« Tous les joueurs qui seront convoqués peuvent jouer. C’est une très bonne nouvelle car ils sont dans la récupération presque totale et c’est toujours positif pour moi ».