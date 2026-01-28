Luis Enrique, clubs anglais… Les chiffres clés avant PSG / Newcastle

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Newcastle en Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG joue son dernier match de la phase de ligue de la Ligue des champions ce mercredi soir avec la rencontre – au Parc des Princes – contre Newcastle. Les clubs anglais et le PSG, une grande histoire d’amour depuis le début de l’année 2025. En effet, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale, le PSG va jouer son onzième match contre une équipe de Premier League depuis le début de l’année dernière. Le bilan est de six victoires, un nul et trois défaites. Dans son histoire, le champion d’Europe a rencontré huit clubs anglais en match officiel (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Aston Villa et Tottenham). « Les clubs anglais sont les dauphins de l’Espagne (10 clubs affrontés) et devancent l’Allemagne et l’Italie (7 adversaires). »

150 matches sur le banc du PSG pour Luis Enrique

Ce PSG / Newcastle sera le 20e match contre un club anglais au Parc des Princes. Le bilan est en faveur des Parisiens avec neuf victoires, cinq nuls et cinq défaites. Ce sera le 42e match contre un club anglais dans l’histoire des Rouge & Bleu. Le PSG compte 14 victoires, 10 nuls et 16 défaites. Contre le Sporting la semaine dernière, le PSG a joué son 300e match européen de son histoire pour un bilan de 159 victoires, 64 nuls et 77 défaites. Michel Kollar précise que ces chiffres tiennent compte de l’UEFA Super Cup et de la Coupe Intertoto. Enfin arrivé sur le banc du PSG durant l’été 2023, Luis Enrique va atteindre la barre symbolique des 150 matches sur le banc des Rouge & Bleu ce soir contre Newcastle.