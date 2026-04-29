Luis Enrique : « Combien de buts au match retour ? Minimum trois, c’est ce que nous pensons »

Ce mardi soir, le PSG a pris une option sur la qualification en s’imposant dans un match de folie face au Bayern Munich (5-4). Les Parisiens devront livrer une grosse bataille à Munich.

Le PSG et le Bayern Munich ont fait vivre une soirée qui restera dans les mémoires des amateurs de football. Au terme d’une rencontre de folie, le PSG s’est imposé sur le score fou de 5 à 4. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de prendre une légère option sur la qualification. Cependant, les Rouge & Bleu devront livrer une grosse bataille à l’Allianz Arena le 6 mai prochain pour valider leur ticket pour la finale de la Ligue des champions. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur cette soirée légendaire, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Est-ce un match historique ?

« C’était un match avec des équipes d’un niveau incroyable. On a montré quel type de foot nous voulons. Les deux équipes. Je suis tellement fatigué alors que je n’ai pas couru un kilomètre ! Il y a eu de tout dans ce match. Le Bayern a mieux démarré et après on a changé le match. En seconde période, on a mieux démarré en marquant dans un stade en apothéose. Il faut féliciter les deux équipes. »

Comment aborder le match retour à l’Allianz Arena ?

« Il nous faudra analyser ce match. Il y a des aspects que l’on peut améliorer. On a très bien défendu mais on a concédé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au championnat et après on va voir. Mais le retour sera pareil. »

Ses changements à 5-2

« Le rythme était très différent de d’habitude. Il fallait gérer les minutes des titulaires. Les entrants ont été bons. C’était le meilleur moment du match à 5-2 mais je savais que ça ne resterait pas à ce score avec la qualité du Bayern. On a gagné et on est très content. Mais après le 5-2, on pouvait espérer mieux. On a mérité de gagner mais on a mérité aussi le nul et on a mérité aussi de perdre. »

Combien de buts faudra-t-il inscrire au match retour ?

« J’ai posé la question à mon staff après la rencontre. Minimum trois, c’est ce qu’il pense. On va aller à Munich dans un stade que nous aimons, avec de beaux souvenirs. On va jouer à la maison aussi. On va chercher à montrer la même mentalité et on cherchera à gagner le match. »

Le match de Dembélé et Kvaratskhelia

« On peut parler des attaquants qui ont marqué. Mais ce que les deux équipes ont montré, tous ceux qui ont joué, tous les supporters, ce type de football, c’est une nuit pour s’en souvenir toute la vie. »

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« Non, on verra demain (mercredi) son état. »