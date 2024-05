Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Ce sera le dernier match de la saison à domicile pour les Rouge & Bleu. Comme avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Une conférence qui a beaucoup tournée autour de l’annonce du départ du PSG. Le coach du PSG a aussi évoqué l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions, du match contre Toulouse…

L’élimination contre Dortmund (PSG TV)

« Nous n’avons pas gagné, c’est évident que ça a été des jours difficiles en raison des émotions depuis cette élimination. Nous n’avons pas réussi à battre Dortmund, nous étions proches de la finale. »

Le match contre Toulouse (PSG TV)

« Il faut que ça soit une grande fête à la maison, c’est l’objectif de fêter le titre tous ensemble en faisant un grand match. »

Le départ de Kylian Mbappé

« C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps, comme tout le monde. Cela ne change rien au panorama général. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Il y a encore un titre à aller chercher, c’est notre objectif. Je suis convaincu, que peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine. »

Son sentiment sur le départ de Mbappé

« On a voulu souvent nous affronter. Mbappé a démenti publiquement. Tout ce que je peux dire, c’est du bien par rapport à Mbappé et son frère. Je comprends sa décision, il a passé 7 ans ici, c’est une légende du club. Il a tout donné pour le PSG. Il n’a pas encore dit où il allait même si on pense que c’est clair. C’était une grande fierté de l’avoir dans l’équipe. C’est un leader, avec un sourire. Je lui souhaite le meilleur. Le PSG devra être encore plus grand. »

Entraîner des grands joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi

« J’ai eu beaucoup de chance car j’ai toujours eu une relation très directe avec des joueurs qu’on peut considérer à l’échelon mondial. Chacun a sa situation personnelle et professionnelle. Je ne me plains de personne. Je n’aime pas faire des classements, je ne peux que dire des choses sur les joueurs que j’ai côtoyés.«

Un échec en Ligue des champions ?

« Est-ce que le mot échec a été bien traduit ? Combien il y a d’équipes en Ligue des champions ? Tu ne sais pas combien ? Peut-être que l’échec est de ne pas avoir étudié combien il y avait d’équipes. »

La gestion de Mbappé en cette fin de saison

Sur cette question, il a tenu à échanger avec le journaliste. « J’essaie de rendre les conférences de presse différentes pour qu’on ne s’ennuie pas. Qu’est-ce que tu crois que je vais faire ? Je te le demande de manière polie et correcte. Voilà, la même chose, tu as répondu. Mon objectif est de trouver le meilleur pour l’équipe, pas pour un joueur. Maintenant, la nouvelle est publique et je vais continuer à agir de la même manière. Il va jouer demain et à partir de là, je vais chercher la solution que je préfère. C’est mon libre arbitre. »

Xavi Simons

« Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas dans le club. Il est prêté. Je garde ma ligne. »

L’élimination en Ligue des champions

« Pour être sincère, ça fait encore mal. On avait de grands espoirs dans cette potentielle finale de Ligue des champions. On souffre de ces deux matchs, on pense que ça ne reflète pas nos mérites. On se projette déjà dans la fête pour demain, mais ça a été un coup dur pour tout le monde. En fin de compte, il reste cette sensation qu’on a donné 100%, même si le résultat n’a pas été à la hauteur. On tourne la page. »

L’adaptation de Mbappé au Real Madrid

« Mbappé, vous le connaissez aussi bien que moi voire mieux. C’est une personne optimiste et chaleureuse. Il est préparé pour toutes les situations. 10 sur 10 en tant que personne et footballeur. »

Toulouse

« Toulouse a posé beaucoup de problèmes sur les derniers matches. Il faut résoudre tout ça et donner une dernière grande joie aux supporteurs. Il faudra se préparer aussi de la meilleure manière pour la finale de Coupe de France. C’est important de tirer profit des minutes jouées en vue de cet objectif.«