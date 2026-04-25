Luis Enrique déjà tourné vers le match contre le Bayern Munich

Ce samedi, le PSG s’est imposé sans forcer sur la pelouse de l’Angers SCO (3-0) en Ligue 1. Le club parisien peut désormais pleinement se concentrer sur sa demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le PSG a réalisé une excellente opération. Suite au match nul du RC Lens contre le Stade Brestois (3-3) la veille, le club parisien pouvait prendre six points d’avance en tête du classement. Et les joueurs de Luis Enrique n’ont pas manqué cette occasion avec une victoire tranquille (3-0) grâce à des buts de Lee Kang-In, Senny Mayulu et Lucas Beraldo. Après la rencontre, au micro de Ligue 1+, l’entraîneur parisien est revenu sur la performance de son équipe et sur la prochaine rencontre face au Bayern Munich.

La performance de l’équipe

« Le résultat est juste. Ça a été un match difficile avec toutes les conditions : le soleil et l’heure. Si tu démarres ce match avec tranquillité et calme, tu es en difficulté. On a joué en étant concentrés. On a été dans notre match. Je suis content de voir cette performance. »

Au meilleur niveau au meilleur des moments

« On est dans un très bon moment. Quelle que soit l’équipe ou quels que soient les joueurs, on est performant et on joue de la même manière. C’est un moment presque parfait, parce que c’est la partie finale du championnat et de la Ligue des champions. On est prêts et on veut profiter de ce moment. »

Les joueurs sortis à la pause (Ruiz, Hakimi, L.Hernandez)

« Ce n’est pas le moment de donner des informations au Bayern Munich. Tout le monde est prêt, tout le monde à Paris, tous les Parisiens, nous sommes prêts. On a envie de jouer cette demi-finale contre l’une des meilleures équipes d’Europe, mais nous sommes les champions. On a envie de commencer ce match. »