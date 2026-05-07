Luis Enrique, Dembélé, Kvara… Les chiffres après BAY / PSG

Hier soir, le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des champions au détriment du Bayern Munich. Retour en chiffres sur cette rencontre contre les Allemands.

Au moment de se présenter face au Bayern Munich à l’Allianz Arena, le PSG avait un léger avantage pour la qualification en finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire en demi-finale aller (5-4). Un avantage qui a vite augmenté grâce à un but d’Ousmane Dembélé dès la troisième minute de la rencontre. L’international français, buteur plus précisément à la deuxième minute et dix-neuvième secondes, est devenu le deuxième buteur le plus rapide du Paris Saint-Germain en phase à élimination directe de Ligue deschampions. Seul Blaise Matuidi avait frappé plus tôt sous les couleurs parisiennes, face au Bayer Leverkusen lors des huitièmes de finale de l’édition 2013-2014, indique le PSG sur son site internet. « Avec 10 réalisations en phase à élimination directe depuis le début de la saison dernière, l’international français confirme son statut parmi les références offensives de la compétition. Seul Harry Kane affiche un meilleur total sur la période, avec 11 unités. »

Khvicha Kvaratskhelia ultra-décisif en Champions League

Passeur décisif pour le numéro 10 du PSG, Khvicha Kvaratskhelia continue d’impressionner dans cette campagne européenne. Avec 16 implications directes sur des buts en Champions League cette saison (10 réalisations et six passes décisives), l’ailier parisien n’est autre que le joueur le plus décisif de la compétition. Depuis l’introduction des huitièmes de finale en 2003-2004, il est devenu le premier joueur à être impliqué directement sur un but lors de sept matches à élimination directe consécutifs sur une même édition de Champions League, souligne le PSG. Entraîneur des Rouge & Bleu depuis l’été 2023, Luis Enrique va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions avec le PSG, sa troisième en carrière après celle remportée avec le FC Barcelone en 2015. Un total que seuls Jürgen Klopp et Zinedine Zidane égalent sur cette période.