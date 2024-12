Alors que leur relation s’était détériorée ces dernières semaines, Luis Enrique et Ousmane Dembélé ont décidé d’apaiser les tensions.

En plus de la belle victoire face à l’Olympique Lyonnais (3-1) dimanche dernier, cette rencontre a permis d’apaiser les tensions entre l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et l’international français, Ousmane Dembélé. « Chacun a fait un pas vers l’autre et on pourrait parler de réconciliation tant le fossé s’était creusé », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Car depuis quelques semaines, les deux hommes traversaient un moment de turbulence. Après l’expulsion de l’attaquant face au Bayern Munich (défaite 1-0), le technicien espagnol n’avait pas hésité à parler de « grave erreur », estimant que ce geste avait plombé les chances de son équipe de ramener un bon résultat du déplacement à Munich. Par la suite, le numéro 10 parisien a débuté sur le banc les rencontres face au FC Nantes (1-1) et l’AJ Auxerre (0-0). « Ses deux entrées en jeu, entre le transparent et le catastrophique, pouvaient s’apparenter à un message envoyé à son coach, lequel constatait dans le même temps combien ce Paris-là a besoin d’un joueur de son acabit pleinement impliqué. »

Sans jamais s’être expliqués, les deux hommes étaient entrés dans un drôle de jeu. Luis Enrique n’avait pas pris la peine de se justifier envers son joueur, ce que tout le monde prenait pour une punition. « À l’entraînement, loin de son discours ferme face aux médias, il continuait de prendre ‘Ous’ par l’épaule, tout sourire, ou de le chambrer. Mais ses choix parlaient pour lui, comme le body language de Dembélé. Tous deux semblaient avoir engagé un duel en gants de velours, à une période charnière de la saison. Une bataille entre non-dits et ressentiments dont il risquait de ne sortir aucun vainqueur », explique le quotidien sportif. Mais, la rencontre de dimanche soir a joué un grand rôle dans le chemin de la réconciliation entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Le champion du Monde 2018 a retrouvé une place de titulaire dans un positionnement axial inhabituel, une zone que le principal intéressé apprécie particulièrement lui permettant d’avoir une meilleure liberté que sur le côté droit. Et dès les premières minutes, le numéro 10 du PSG s’est montré investi et impactant et a été récompensé par un but dès la 8e minute de jeu.

Après la rencontre, l’ancien Rennais a mis les choses au clair sur sa relation avec son coach : « Comme il l’a dit, on n’est pas frères, ce n’est pas mon père, on n’est pas ‘bro’. C’est une relation entraîneur-joueur, je le connais depuis longtemps. On essaie de tout faire pour que le PSG grandisse, gagne des titres, joue bien. » Ce mardi en conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur ce sujet : « Je l’ai toujours défendu, en tant que joueur et en tant que personne. À partir de là, je veux qu’il donne la meilleure version de lui-même. » Les deux hommes ont voulu clore cet épisode afin d’avancer dans l’intérêt commun du club, ce qui ne sera pas anodin pour la suite de la saison. En effet, Ousmane Dembélé est une personnalité appréciée et joviale du vestiaire et le coach en a conscience. Le technicien espagnol adore le profil du Français « mais il veut maintenir sous sa coupe – et dans son carcan tactique – un joueur capable de bouderies quand ça ne tourne pas comme il le souhaite. »