Luis Enrique devrait animer la séance de veille de match du PSG

Victime d’une fracture de la clavicule lors de la trêve internationale, Luis Enrique devrait animer la séance d’entraînement du PSG de ce samedi et être présent sur le banc contre Lens demain.

Lors de la trêve internationale, Luis Enrique est parti se ressourcer quelques jours en Espagne. Lors d’une sortie à vélo, le coach du PSG a fait une chute à vélo. Il s’est fracturé la clavicule et a dû être opéré. Le coach du club de la capitale n’a pas encore repris le chemin de l’entraînement et sa présence sur le banc pour la rencontre contre Lens lors de la quatrième journée demain après-midi (17h15, BeIN Sports 1) était incertaine. Alors que Le Parisien indiquait qu’il devrait bien être présent sur le banc, RMC Sport confirme cette information.

Le média sportif indique que Luis Enrique devrait faire son retour au Campus PSG afin de diriger la séance d’entraînement de veille de match ce samedi matin et donc qu’il soit sur le banc lors de PSG / Lens demain. En cas de forfait de dernière minute, c’est Rafael Pol, son adjoint, qui prendra place sur le banc, avance RMC Sport. Ces derniers jours, le coach des champions d’Europe a pu compter sur le soutien de son président Nasser al-Khelaïfi et de Luis Campos, conseiller sportif du club parisien. Certains joueurs lui ont aussi envoyé des messages de soutien, conclut le média sportif.