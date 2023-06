Luis Enrique devrait être le prochain entraîneur du PSG

Après l’échec dans le dossier Nagelsmann, le PSG aurait porté son choix sur Luis Enrique pour occuper le banc la saison prochaine.

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Christophe Galtier, le PSG avait coché plusieurs noms dans sa short-list. Ces derniers jours, Julian Nagelsmann semblait tenir la corde mais le technicien allemand ne posera finalement pas ses valises dans la capitale française. Désormais, le club parisien aurait jeté son dévolu sur Luis Enrique, libre depuis sa fin d’aventure avec l’Espagne après la Coupe du monde 2022. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, Luis Enrique devrait bien être le prochain entraîneur du PSG. « Le club de la capitale pense ne plus être très loin d’un accord avec l’ancien entraîneur de l’Espagne et espère être en mesure de l’annoncer cette semaine. Tout n’est pas réglé mais les positions se sont sérieusement rapprochées, quand même », précise L’E.

Luis Enrique apprécié par Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos

Après avoir eu quelques réticences lors des premiers rendez-vous avec les dirigeants parisiens il y a quelques semaines, le coach de 53 ans semble avoir fait évoluer sa réflexion et est désormais disposé à prendre les rênes du champion de France. Mais avant cela, le PSG devra acter le départ de Christophe Galtier. « Les deux parties ne sont pas encore d’accord sur les termes de la résiliation et du côté du PSG, on espère que ce ne soit plus qu’une question d’heures avant que la séparation soit annoncée. » Ensuite, le board parisien espère annoncer l’arrivée de son nouveau coach en milieu de semaine. Prônant un jeu collectif et doté d’une grande expérience, Luis Enrique est apprécié par Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. Les deux autres coaches présents dans la short-list, Marcelo Gallardo et Sergio Conceiçao, ne bénéficiaient pas de cette même unanimité. « Malgré tout, le contact avec ces deux-là n’est pas rompu. Paris préfère anticiper un nouveau revers, au cas où, et se ménager des pistes de secours. Mais celle menant à Enrique est vraiment en très, très bonne voie », conclut le quotidien sportif. RMC Sport confirme les négociations avancées pour la venue de l’Espagnol dans la capitale française, mais rien n’est encore finalisé. « Si cette piste a été initiée par Doha, Luis Campos, le conseiller football du club parisien, pousse également en faveur de l’ancien sélectionneur de l’Espagne. »

Un contrat de deux ans pour Luis Enrique

De son côté, Le Parisien confirme également que Luis Enrique devrait devenir le futur coach du PSG. « Les derniers échanges portent sur la durée du contrat et la composition du staff. » Les négociations avec l’ancien coach du FC Barcelone ont connu une avancée significative. « De sources proches des décideurs parisiens, elles seraient à un stade très avancé désormais, au point que tout cela pourrait se finaliser dans les jours à venir », précise LP. Les discussions portent actuellement sur un contrat de deux ans. Les discussions vont se poursuivre pour tenter d’aboutir à un terrain d’entente complet cette semaine. Reste désormais à connaître la composition de son staff. Si Thierry Oleksiak va quitter le club avec Christophe Galtier, concernant João Sacramento, on ne sait pas encore s’il restera dans le staff du futur coach. Concernant Sergio Conceiçao, le PSG n’a pas exploré davantage cette piste.