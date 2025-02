Luis Enrique devrait opérer un large turnover contre Toulouse

Demain soir (21h05, DAZN), le PSG se déplace à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait faire tourner.

Entre ses deux matches de barrage de la Ligue des champions, le PSG se déplace à Toulouse demain soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery ni Ibrahim Mbaye, toujours pas remis de leur blessure à la cheville gauche. Avec dix points en tête de la Ligue 1 et les matches qui s’enchaînent, le coach espagnol devrait faire tourner son équipe contre le TFC.

Barcola ou Doué pour accompagner Dembélé et Kvaratskhelia ?

Si dans les buts du PSG, il ne devrait pas avoir de changement avec un Gianluigi Donnarumma bien encré, la défense pourrait être remaniée. Titulaires contre Brest mardi, Achraf Hakimi et Marquinhos devraient poursuivre sur la pelouse du Stadium. Ils seraient accompagnés par Lucas Beraldo et Lucas Hernandez, selon Le Parisien. Au milieu de terrain, Joao Neves pourrait être placé en sentinelle avec Senny Mayulu et Lee Kang-in à ses côtés. Très en forme depuis le début de l’année 2025 avec quinze buts en huit matches, Ousmane Dembélé devrait de nouveau débuter dans son rôle de faux numéro 9. Il pourrait être accompagné par Khvicha Kvaratskhelia. Pour le dernier spot dans le onze de Luis Enrique, Le Parisien explique que la place devrait se jouer entre Bradley Barcola et Désiré Doué.