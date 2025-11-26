Luis Enrique
Luis Enrique dithyrambique envers son milieu de terrain

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 novembre 2025

Le PSG s’est imposé contre Tottenham ce soir dans un match spectaculaire (5-3). Luis Enrique a salué la prestation de son milieu de terrain lors de ce succès.

Ce mercredi soir, le PSG retrouvait la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Dans un match riche en buts, le PSG a réussi à s’imposer contre les Spurs après avoir été mené à deux reprises (5-3). Grâce à ce succès, le PSG a fait un bon pas vers une place dans les huit premiers, se classant deuxième à trois points du leader, Arsenal. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique s’est montré dithyrambique envers Vitinha, auteur d’un triplé ce soir.

« Ce sont des joueurs de très haut niveau »

« Vitinha au-dessus des autres ? Bien sûr. Aujourd’hui, je pense que toute l’équipe, mais spécialement les trois milieux de terrain, ça a été incroyable. Ce sont des joueurs de très haut niveau avec Warren aussi. Ça a été différent mais j’ai très envie de voir toute l’équipe ensemble et en forme. J’espère que cela va arriver le plus rapidement possible. Je n’ai pas aimé le carton rouge de Lucas Hernandez ? Qui aime ça. Ce n’est pas la première fois. C’est bizarre parce que ce n’est pas normal. Il faut parler de ça parce que c’est dangereux. Il n’y a pas de mauvaise intention parce que je connais Lucas Hernandez très bien, mais il faut savoir se contrôler. » 

