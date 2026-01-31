Luis Enrique donne des nouvelles de Dro Fernandez

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG va retrouver le terrain demain soir avec le déplacement à Strasbourg dans le cadre de la vingtième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse à la veille de ce choc. Le coach du PSG a évoqué la rotation chez les gardiens, l’affrontement contre l’AS Monaco en barrages de la Ligue des champions, la lutte avec le RC Lens pour le titre de champion de France, Dro Fernandez, Vitinha, Lee Kang-in…

Le barrage contre Monaco (PSG TV)

« On est habitués à toutes les situations. La Ligue des champions est une compétition merveilleuse, c’est une compétition qu’on veut gagner. Il faut avoir le meilleur calendrier. Ces matchs sont durs à gagner, ils vont conditionner toute la compétition. Normalement, dans une compétition, il faut une égalité pour toutes les équipes pour gagner. »

Lens (PSG TV)

« Ils continuent de montrer leur capacité à gagner. Nous on doit s’améliorer à l’extérieur. »

Strasbourg (PSG TV)

« Une équipe de très haut niveau. On a fait match nul (3-3) contre eux en début de saison au Parc. C’est une équipe très jeune, avec un nouvel entraîneur. Ce sera difficile mais la motivation est là. »

La hiérarchie des gardiens

« Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux. J’aime la concurrence à tous les postes. C’est le foot moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau. »

Un possible déficit physique chez les joueurs ?

« Aucun déficit. Vous voulez tout le temps des réponses mais il n’y a rien. C’est la même fluidité. Aucune différence. Les entraîneurs disent la même chose que moi, le début de championnat était différent mais il faut s’adapter. »

Dro Fernandez peut commencer un match ?

« Il a cette qualité technique et physique. Il est très jeune. On a confiance en ce type de joueur, mais il faut être calme. Il vient d’arriver. On est tranquille. C’est bien de faire confiance aux jeunes joueurs, mais il faut donner cette confiance au bon moment. Je ne sais pas quand ce sera le moment. »

Pierre Sage a dit que Lens a mis la pression au PSG ?

« Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C’est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d’habitude. J’aime la pression. S’ils veulent mettre la pression, j’aime ça. Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression. »

Sa gestion du turnover

« Ça dépend de chaque joueur, du nombre de minutes. Chaque joueur est différent, certains ne peuvent pas jouer tous les trois jours, sinon il y a un risque très clair de blessure. On analyse tout cela. On va jouer les barrages de la Ligue des champions, ce n’est pas négatif, c’est important d’avoir le nombre de matchs dont on a besoin. On fait ce qui est le meilleur pour l’équipe. »

Le barrage contre Monaco

« Je suis très content… C’est clair, non ? »

Strasbourg, un match piège ?

« Bien sûr. C’est toujours difficile à l’extérieur. Strasbourg est une équipe jeune mais avec beaucoup de qualités. Ils viennent de changer d’entraîneur mais ils jouent très bien au football. Je me souviens du nul au Parc des Princes. C’est compliqué, Strasbourg a de la qualité. Pour moi on est la meilleure équipe du championnat mais il faut le montrer. On doit avoir la capacité à gagner ces matches. »

Avec le barrage contre Monaco, des similitudes avec la saison dernière ?

« Honnêtement, pour faire une comparaison juste et être juste, je pense que toutes les équipes devraient avoir le même calendrier. »

Le temps de jeu important de Vitinha

« Il est très fort, mais j’aimerais lui donner un peu de repos. Mais il y a le calendrier. Vitinha est très important pour nous. Il va jouer demain. J’aimerais qu’il puisse se reposer mais… Il faut gérer chaque cas de manière individuelle. »

Lee Kang-in

« J’aime beaucoup parler de mes joueurs. Il a été important pour nous. Il est arrivé en même temps que nous. Il lui a manqué un peu de régularité pour être très important. Il a aussi eu des blessures. Il lui manque un petit peu de chance mais on a confiance en lui. »

Son style de jeu

« On peut attaquer l’espace. On sait le faire quand les adversaires cherchent à nous presser. Quand ils sont en bloc bas, on sait contrôler le match. On a cette capacité à dominer tous les matchs, et ça c’est incroyable, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Beaucoup de fois, je m’énerve par rapport au résultat, quand il ne représente pas ce qu’on fait. J’aime beaucoup attaquer quand on a de l’espace avec nos attaquants, mais les adversaires préfèrent plutôt défendre en bloc bas. Les espaces dépendent du style défensif de l’adversaire. »

Les équipes ont un peu moins peur de nous ?

« Je vais faire une petite réflexion. Vous pensez qu’on doit gagner tous les matchs 3-0 ou 5-0 comme la saison dernière. Mais ce n’est pas normal, ça c’est impossible, c’était stratosphérique. Les attentes sont plus élevées. Nous voulons marquer l’histoire, ce n’est pas facile. À chaque match de Ligue des champions, on a rencontré des adversaires de très haut niveau. Je suis optimiste. Mais on ne peut pas gagner tous les matchs 3-0. C’est impossible, il faut le savoir ! On continue à vouloir écrire l’histoire. »