Luis Enrique donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Lors de la défaite du PSG lors de la 34e journée de Ligue 1 contre le Paris FC (2-1), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Luis Enrique a donné des nouvelles de son numéro 10.

Le PSG jouait son dernier match de Ligue 1 de la saison avec le déplacement au Paris FC dans le cadre de la 34e journée. À treize jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Luis Enrique avait décidé d’aligner certains de ses cadres comme Ousmane Dembélé, Marquinhos, Fabian Ruiz ou bien encore Vitinha. Après 28 minutes, le numéro 10 du PSG a dû quitter ses partenaires en raison d’une blessure. Les premières nouvelles expliquent que le Ballon d’Or serait sorti par précaution. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a donné des nouvelles d’Ousmane Dembélé.

Des nouvelles de Dembélé ?

« Je n’ai rien à dire sur Ousmane, il faudra attendre demain. Je pense que c’est de la fatigue. Ce dont on peut parler aujourd’hui ce ne sont que des suppositions. Mais je pense que ce n’est pas très grave, on en saura plus demain. »

Ce qu’il retient de cette soirée

« Je ne retiens rien de positif sur ce match. Le football est fait d’intensité, il n’y en a pas eu. Je savais avant le match la difficulté des rendez-vous sans véritable objectif, mais je suis un peu déçu. Je peux comprendre mais pour être joueur du PSG, les choses doivent être différentes, j’attends plus de mes joueurs. »

Avez-vous trouvé la célébration à la hauteur de votre 14e titre de champion de France ?

« Je ne suis pas intéressé par cette polémique. Nous sommes champions et ce titre, je l’ai célébré il y a deux semaines. Je n’ai rien de plus à dire là-dessus. »

Très remonté ce soir, comme contre Toulouse il y a deux ans

« Je me rappelle très bien de cette dernière journée, ça avait été une très mauvaise soirée. Tu peux perdre, ça arrive, mais j’espère plus de mes joueurs. Ils ont eu des intentions, mais sans intensité et sans ambition, c’est difficile de jouer au football. Ils doivent surmonter cela. La dernière partie de la saison sera plus compliquée que la précédente. L’an passé, on a joué la finale de la Coupe de France, ça nous a permis de rester dedans et de rester motivés. Mais là, il reste 13 jours avant le match le plus important de notre histoire, normalement, je ne devrais avoir à motiver personne. »

Le programme des deux semaines à venir

« On va essayer de tout faire : se reposer, physiquement et mentalement, mais aussi travailler. On va faire un petit match entre nous le week-end prochain et on va chercher à avoir une charge un peu plus importante de football. »

Vous avez perdu deux fois cette année face au Paris FC. Est-ce le début d’une vraie concurrence ?

« (Ironique) S’il vous plaît… Vous avez perdu deux fois… (Il se lève et quitte la pièce). Au revoir. »



