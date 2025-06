Luis Enrique donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe du monde des clubs, le PSG espère compter sur le retour d’Ousmane Dembélé pour la suite de la compétition.

Victorieux avec sérieux de son match face à Seattle Sounders (2-0), le PSG a terminé en tête de son groupe et devra patienter quelques heures pour connaître son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Et pour la suite de la compétition, les Rouge & Bleu peuvent espérer compter sur le retour de leur meilleur buteur Ousmane Dembélé. Après la victoire face à Seattle, le coach parisien, Luis Enrique, a donné des nouvelles de son numéro 10, au micro de DAZN.

Ce qu’il a pensé de la phase de groupes de son équipe

« Ce que j’ai pensé après le match c’est qu’on doit faire notre boulot. Je pense qu’on a mérité de gagner ce match. Je suis content. C’est difficile de jouer à l’extérieur, à l’étranger comme ça. L’état de la pelouse n’est pas comme en Europe et c’est difficile de jouer avec la fluidité que nous cherchons. On est premiers et nous attendons de connaître notre adversaire. »

Son message au groupe pour remporter ce match

« Quand tu joues une compétition comme ça où après 90 minutes tu peux être éliminé, il faut être attentif dès le début du match. Je n’ai pas aimé les cinq premières minutes parce qu’on a souffert en essayant de jouer dans le camp adverse. On a mérité de gagner ce match. »

Dembélé pourra-t-il être apte pour les huitièmes de finale ?

« Je ne sais pas. J’espère qu’il sera là. Il s’est beaucoup amélioré. On jouera le 29 et on sera prêt comme équipe et si Ousmane a récupéré, c’est encore mieux. »