Laurent Blanc

Luis Enrique égale encore Laurent Blanc avec le PSG

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet8 novembre 2026

Avec la victoire du PSG face à Troyes ce samedi soir (1-0, 10e journée de Ligue 1), Luis Enrique a égalé un record vieux de Laurent Blanc avec le PSG.

Dans « le dur » en début de saison, le Paris Saint-Germain a largement su redresser la barre au cours des dernières semaines. Mieux, les hommes de Luis Enrique viennent d’enchaîner onze succès de suite, le dernier en date sur la pelouse du Parc des Princes devant l’ESTAC. Et, à cette occasion, le coach asturien a inscrit un peu plus son nom dans l’Histoire du club de la capitale.

Laurent Blanc heureux de la victoire du PSG en Ligue des champions

Luis Enrique enchaîne les records, Laurent Blanc dans le viseur

Il y a quelques jours, Lucho égalait déjà un record de Laurent Blanc avec 126 victoires toutes compétitions confondues sur le banc du PSG. Et en faisant tomber les Troyens sur le plus petit des scores, il est également devenu le coach avec le plus de buts au compteur dans le championnat de France depuis l’ancien sélectionneur des Bleus, c’est-à-dire 269. Une statistique mise en avant par StatsduFoot 

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