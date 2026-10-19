Luis Enrique élu meilleur coach de la saison 2025-2026 par Onze Mondial

Lors de la saison 2025-2026, le PSG s’est offert une deuxième Ligue des champions de suite. Artisan de ce nouveau succès européen, Luis Enrique a été élu meilleur entraîneur par Onze Mondial.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. En replaçant le collectif au centre du projet, le coach espagnol a permis au Rouge & Bleu de remporter deux Ligues des champions. Considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur du monde, l’ancien sélectionneur de la Roja s’est offert un premier trophée individuel, lui qui est nommé pour le titre de meilleur entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Ce lundi, Onze Mondial a dévoilé le nom du meilleur entraîneur de la saison 2025-2026. Et c’est Luis Enrique qui a remporté ce trophée pour la deuxième année consécutive.

Quatre joueurs du PSG dans le top 10 du Onze d’Or de meilleur joueur

Le coach du PSG a été plébiscité avec pas moins de 62,4% des votes. Il devance Unai Emery (16,9%) et Pierre Sage (12,9%). Mikel Arteta (5,7%) et Vincent Kompany (2,8%), complètent le top 5. En ce qui concerne les joueurs, c’est Kylian Mbappé qui a remporté le Onze d’Or du meilleur joueur de la saison 2025-2026 avec 48,2% des suffrages. Il devance João Neves (11,9%) et Khvicha Kvaratskhelia (10,8%). Lamine Yamal (9,7%), Ousmane Dembélé, tenant du titre (7,5%), Harry Kane (4,4%), Michael Olise (2,9%), Vitinha (2,8%), Declan Rice (1,1%) et Bruno Fernandes (0,7%), complètent le Top 10.