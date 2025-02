Luis Enrique en conférence de presse : « Ce que je vois me plaît beaucoup »

Ce mercredi soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France (0-7). Luis Enrique a souligné la belle performance de son équipe.

Opposé à une équipe de National 2, le Stade Briochin, en quart de finale de la Coupe de France, le PSG a respecté son adversaire en offrant un match sérieux et un récital offensif avec un triplé de Gonçalo Ramos, et des buts de Joao Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a salué la performance de son équipe, s’est félicité de la mentalité affichée par ses joueurs, avant d’évoquer le gros calendrier qui attend le PSG dans les prochaines semaines…

La prestation de son équipe

« J’ai tout aimé, je suis d’accord avec ce que vous avez dit. Je vais féliciter l’adversaire, le Stade Briochin, je pense qu’ils ont fait une compétition de très haut niveau en éliminant deux clubs de Ligue 1. Nous avons joué à un très bon niveau et si nous avions joué à un niveau plus bas, on aurait eu des problèmes. On a pu donner du repos à des joueurs, du temps de jeu aux autres. On peut gérer la charge des minutes en fonction des matchs suivants. On a rempli notre objectif de se qualifier en demi-finale et de manière brillante. »

Warren Zaïre-Emery à 100% ?

« À 100 % ? J’espère ! C’est un joueur qui vient de récupérer d’une blessure, il est important pour nous. Ce soir, il a pu jouer 25-30 minutes et c’est important pour son niveau physique, mais être à 100 %, c’est difficile. »

La clé, c’est de garder son sang-froid tout le match ?

« Je crois que la clé est l’état de la pelouse qui influe positivement la manière de jouer. Saint-Brieuc a bien défendu, ils ont été frais en première période mais on a tout fait pour diriger les ballons vers Kvara et Doué. C’est ce qui a permis d’amener de la supériorité. C’est le rythme imposé avec le ballon qui use l’adversaire. Il y a eu ces deux buts en première période et la deuxième a été très compliquée pour eux. Courir derrière le ballon, ça fatigue. Si le ballon avait été plus lent, ça aurait été un match plus compliqué pour nous. »

L’enchaînement des matches

« D’un côté, le calendrier est chargé mais il est chargé car nous sommes dans toutes les compétitions. Je vois une équipe qui profite, qui s’amuse, quel que soit l’adversaire. C’est un énorme pilier, cette idée de profiter, de s’amuser et de voir que les choses se déroulent du mieux possible. »

La gestion de son effectif contre Lille en prévision de Liverpool

« On ne sait pas encore vraiment. On a géré cette charge du temps de jeu, on peut être compétitif partout mais on doit arriver avec le temps de jeu adéquat et ce n’est pas toujours facile avec le nombre de matchs joués. Il y a parfois des blessures aussi. Ce que je voyais avant Noël me plaisait beaucoup mais ce que je vois depuis deux mois, c’est encore mieux. Ça donne une image très complète de cette équipe que je trouve très bonne. Ce que je vois me plaît beaucoup. »

Vous aviez dit que Ramos était important lors de chaque minute qu’il joue. Il vous a donné raison avec son triplé

« Amen ! »