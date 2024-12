Luis Enrique en conférence de presse : « Je n’ai pas de formule magique »

Ce vendredi soir, le PSG a concédé son deuxième match nul de suite en Ligue 1 sur la pelouse d’Auxerre (0-0). Dans un match qu’il a une nouvelle fois totalement dominé, le club de la capitale s’est procuré un nombre incalculable d’occasions et a encore une fois pêché dans la finition, même si ce soir, il est tombé sur un grand Donovan Leon, qui a réalisé onze parades dans cette rencontre, dont deux très importantes face à Randal Kolo Muani et Désiré Doué dans les arrêts de jeu de la rencontre. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur cette maladresse de son équipe et a expliqué ne pas avoir de formule magique pour corriger ça. Il faut que ses joueurs continuent d’insister et cela va finir par rentrer.

Son analyse de la rencontre

« Elle est positive. Le résultat ne reflète pas ce que l’on a vu sur le terrain. On a joué contre la deuxième équipe à domicile. Auxerre a été dangereux après la pause mais on a amélioré notre rythme en seconde période et on a eu davantage d’occasions. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont insisté et encore insisté. Ils ont réalisé un bon match. »

Le ratio buts-occasions n’est pas bon depuis le début de saison. Insistez-vous là-dessus ?

« Si on analyse tous les matches, on a des chiffres exceptionnels. Il y a ce halo de négativité autour du club que je ne comprends pas bien. Mieux finir est un objectif clair. Le gardien d’Auxerre a été très bon. Je n’ai pas de formule magique. On est tenu de générer plus d’occasions et de concrétiser. Auxerre a eu peu d’occasions, c’est bon signe. Il faut gagner en confiance, oui. »

Un problème mental ?

« C’est vrai que l’on peut s’améliorer, c’est clair. Ce n’est pas un problème mental. On est l’équipe qui marque le plus en Ligue 1. En Ligue des champions, c’est différent. J’ai confiance qu’on marque mardi à Salzbourg. Je critiquerais les joueurs s’ils n’étaient pas motivés. Mais ils donnent tout. Marquer des buts, ils sont les premiers à vouloir le faire. C’est dans leur intérêt.«

Le changement de visage en deuxième mi-temps

« Je n’ai pas de critiques à formuler contre mon équipe. Les consignes étaient les mêmes depuis le début du match. Le bon travail de l’équipe se voit quand l’adversaire répond. Auxerre a eu du mal au fur et à mesure du match. Les 25 premières minutes de la seconde période sont très bonnes. »

L’équipe en pleins doutes ?

« Moi, j’ai zéro doute. Les doutes, c’est vous. C’est comme la mémoire de poisson après un point perdu au tennis : on oublie le dernier point et on regarde devant. Salzbourg, si je faisais attention à la pression sur nous, on se jetterait par la fenêtre ! On va tout donner en Autriche même si on n’a pas de filet. »

Quelles étaient les raisons des ajustements tactiques avec Warren Zaïre-Emery plus bas et Fabian Ruiz plus haut ?

« C’est en fonction du profil des joueurs. Il s’agit d’équilibrer l’équipe pour laisser peu d’espaces à l’équipe rivale. »