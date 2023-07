Luis Enrique en contact avec Bradley Barcola

Cet été, le PSG souhaite renforcer son attaque. Plusieurs noms ont été avancés. Pour ses ailes, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Bradley Barcola.

Même s’il a signé six joueurs, le PSG ne compte pas s’arrêter dans son recrutement. Le club de la capitale cherche encore un attaquant de pointe et un ailier. Dans ce dernier poste, le champion de France piste Bernardo Silva. Mais l’international portugais n’est pas le seul joueur pisté dans ce secteur. Auteur d’une belle saison sous le maillot de Lyon, Bradley Barcola a tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens. Il y a quelques jours, la presse espagnole expliquait que le joueur formé à l’OL était la priorité de Luis Enrique pour renforcer le poste de milieu offensif du PSG. Une information confirmée par RMC Sport.

Lyon pas vendeur mais…

Le média sportif explique que l’entraîneur ibérique et Luis Campos « sont alignés sur ce profil et le contact a été établi depuis plusieurs semaines. » Le joueur correspond à tous les critères recherchés. Volume de course, décisif avec beaucoup de sang-froid dans le dernier geste, assure RMC Sport. Dans le 4-3-3 que pourrait aligner Luis Enrique au PSG, « il serait parfaitement à l’aise dans le couloir droit. Même s’il peut occuper tous les postes de l’attaque« , note le média sportif. L’avis de Luis Enrique dans le choix des nouvelles recrues compte au sein du PSG. Et pour Barcola, il l’apprécie fortement. Il aurait même déjà discuté avec lui pour le convaincre de signer chez les Rouge & Bleu. Du côté de Lyon, à l’instant T, on ne veut pas entendre parler de transfert pour sa pépite. Mais la situation du club pourrait changer la donne. « Même si Laurent Blanc aimerait garder l’attaquant, difficile de faire fi des impératifs économiques. » RMC Sport explique que le PSG semble déterminer à attirer Bradley Barcola. « Si Lyon décidait d’ouvrir la porte, difficile d’imaginer les Rhodaniens réclamer moins d’une trentaine de millions d’euros« , conclut le média sportif.