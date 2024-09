En déplacement à Reims ce samedi, le PSG a obtenu le point du match nul après un but égalisateur d’Ousmane Dembélé (1-1). Mais pas d’inquiétude aux yeux de Luis Enrique.

Le PSG a cédé les premiers points de sa saison ce samedi soir (1-1). Avec une équipe remaniée et un schéma tactique illisible en première période, les Parisiens ont longtemps été menés au score suite à l’ouverture du score rapide des Rémois. il a fallu attendre la seconde période et l’entrée décisive d’Ousmane Dembélé, sur une nouvelle passe de Joao Neves, pour égaliser dans cette rencontre. Après la rencontre, le coach parisien, Luis Enrique, est revenu sur la prestation de sa formation, au micro de DAZN.

Le premier match de la saison où le PSG ne gagne pas

« On savait depuis le début du match que ça serait très difficile. Ils ont été très forts physiquement et ils ont bien joué avec le ballon. Ce match a commencé avec un but un peu chanceux pour eux. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Il faut qu’on continue et qu’on reparte de l’avant. »

La difficulté de trouver des solutions dans l’axe du terrain

« On change à chaque fois les positions. Quand on joue contre une bonne équipe comme Reims, ils ont onze joueurs derrière le ballon qui sont proches de la surface de réparation. C’est toujours très difficile. Il faut faire attention avec tout cela. Parfois, en première période, on n’avait pas vraiment la patience de trouver les espaces. Mais, on s’est battus jusqu’à la fin avec un point pris. On continue notre parcours. »

Ousmane Dembélé, le patron de l’attaque cette saison ?

« Je ne cherche pas de patrons et de leaders. Le leader c’est l’équipe. On demande aux joueurs de donner plus. Quand on a la mentalité pour être un leader vous pensez que vous êtes spécial, mais chacun doit être spécial. Chacun des joueurs doit essayer de se battre pour le club et les supporters. C’est ça la clé. »

Son ressenti sur le match de Désiré Doué

« Pour moi, il a bien joué. C’est un joueur très talentueux, très jeune et avec beaucoup d’envie. Je suis très content de Désiré Doué. »