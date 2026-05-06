Luis Enrique : « En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir de voir ce type de performance »

Après un match où il a réussi à contrôler le Bayern Munich, le PSG s’est qualifié pour une deuxième finale de Ligue des champions. Les Parisiens défendront leur titre à Budapest.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena, le PSG est allé chercher sa qualification en finale de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après une demi-finale héroïque défensivement. Les Parisiens, qui ont rapidement ouvert le score par l’intermédiaire, ont réussi à résister aux assauts bavarois même si Harry Kane a redonné un léger espoir en toute fin de match (1-1). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique s’est satisfait de la qualification de son équipe en finale de la Ligue des champions.

« Ça montre quel type de joueurs nous avons et ça montre quel type d’équipe nous sommes »

« On est chez nous, on est chez nous. On est content. C’est clair que l’on est content. C’est incroyable. La vie de l’entraîneur et des joueurs, c’est très dur parce qu’il faut célébrer, profiter de cette nuit mais il faut aussi penser à la finale. Mais si je pense à la finale, il n’y a pas de finale facile. Mais on est très contents. Je pense qu’on le mérite parce que cette année a été particulière, très particulière. On peut penser que l’on ne peut pas aligner les dix joueurs de champ qui ont joué la finale de l’année dernière, on n’a pas pu jouer avec ses dix joueurs parce que tout le temps il manque des joueurs. Mais ça montre quel type de joueurs nous avons et ça montre quel type d’équipe nous sommes. L’équipe plus forte que la saison dernière ? Je pense que l’on a montré un niveau de maturité aujourd’hui. On savait quand défendre, quand attaquer. Tu peux apprécier la mentalité que l’on a. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir de voir ce type de performance. Quand tu vois ce que nos supporters nous donnent, c’est incroyable. C’est un moment à partager avec tous les Parisiens et de chercher à gagner la deuxième Champions League consécutive. Ce sera très difficile mais on a l’ambition. »