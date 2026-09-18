Luis Enrique encense Désiré Doué : « C’est un joueur incroyable »

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 Plus), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Deux jours avant ce Classico, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG va retrouver la Ligue 1 dimanche soir avec le déplacement à Marseille en clôture de la cinquième journée. Une fois n’est pas coutume, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse deux jours avant ce premier Classico de la saison. Devant les journalistes, le coach du PSG a balayé l’actualité autour du club de la capitale. La victoire du PSG à Brest, la stratégie du PSG pour le Ballon d’Or, le Classico, Désiré Doué

La victoire à Brest (PSG TV)

« Heureusement, on a gagné notre première victoire à l’extérieur, mais ça s’est passé sur notre moins bon match de la saison. Après l’avoir analysé, je pense que ce fut quand même un bon match. On a moins bien joué qu’à Monaco ou Lille mais c’est comme ça, le football. C’est un surplus de confiance pour tout le monde. »

Une semaine pour préparer le Classico (PSG TV)

« Après la trêve, j’ai hâte de jouer tous les trois jours parce que j’ai envie de voir mes joueurs sur le terrain. En ce moment, c’est difficile puisque l’on a qu’un match par semaine. C’est impossible de donner des minutes à tous les joueurs. »

Le match contre Brest

« Je dois rectifier une petite chose. Ce n’est pas le pire, ça a été le moins bon des quatre matchs joués parce que Brest a très bien joué et c’est toujours compliqué de jouer là-bas. »

La stratégie du PSG pour le Ballon d’Or

« Gagner les trophées importants, c’est ça la stratégie. Nous n’avons rien décidé en tant que club. On est très contents d’avoir 10 joueurs dans les 30 meilleurs du monde. Si on avait la possibilité de décider, on aimerait aussi mettre Désiré Doué. Pourquoi il n’est pas là ? On mérite de gagner ce trophée. Notre mentalité est de protéger tous les joueurs. On espère que ce sera un joueur du PSG, quel qu’il soit. »

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À quel Marseille s’attendre ?

« Je ne sais pas. Ils ont changé d’entraîneur. Beaucoup de joueurs sont partis, difficile de savoir ce qu’on doit attendre. »

Désiré Doué

« C’est un joueur incroyable, c’est un vrai plaisir d’avoir un joueur avec sa mentalité. Il a été titulaire la majorité du temps et je suis très content de ce que j’ai vu. Il y a des hauts et des bas chez tous les joueurs mais c’est un joueur différentiel. »

Un Classico moins attrayant ?

« C’est un classique, c’est pour ça que nous parlons de match différent, c’est particulier. On est habitué à jouer ce type de match. On va être prêts pour essayer de gagner ce match. Il n’y aura aucun joueur relaxé, c’est impossible pour un joueur du PSG avant un Classique. Les joueurs seront peut-être excités. »

L’interdiction de déplacement des supporters du PSG au Vélodrome

« Le sport est un instrument pour souder les gens, c’est pour ça qu’on l’utilise dans l’éducation. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer si tu fais ce que les ultras veulent. On espère que tous les matchs de football se déroulent sans violence. »

La trêve internationale de trois semaines

« C’est un peu bizarre mais il faut l’accepter. On va essayer de faire comme d’habitude. Beaucoup de joueurs restent et on fera un entraînement individualisé pour chaque joueur à la maison. Le calendrier sera très intense après cette trêve. »

Un message pour Bruno Genesio ?

« Pourquoi je dois lui envoyer un message ? C’est un grand entraîneur que tout le monde connaît. Je reste concentré sur ce qui est important. Je lui souhaite le meilleur… après le match du PSG. Euh, non, je retire ce que j’ait dit. Je ne peux pas souhaiter bonne chance à l’entraîneur de Marseille, mais à Bruno Genesio, plus tard, oui! »

Achraf Hakimi présent pour le Classico ?

« Je ne vais donner aucune affirmation, ni confirmation aux adversaires. On verra demain, il reste un entraînement, on va voir si Hakimi sera là. Vous connaissez la manière avec laquelle je pense. C’est à vous de voir. »

Matvey Safonov qui a expliqué ne pas avoir de doute

« J’ai une très grande confiance dans tous les joueurs de mon équipe, c’est mon travail en tant qu’entraîneur. Que vous en parliez en bien ou en mal, c’est normal, nous sommes le PSG. Plus tu acceptes (les critiques, NDLR), mieux ce sera. Je ne vois aucun joueur du PSG préoccupé par ce qu’on dit dans la presse. Sinon tu ne peux pas jouer dans ce club. On est habitué à avoir de la musique tout le temps, c’est normal. »