Luis Enrique : « Encore plus fort que la saison dernière ? Oui, c’est encore plus fort »

Luis Enrique a totalement changé le PSG. En trois saisons, il a offert deux Ligues des champions au club de la capitale. Le coach espagnol a avoué que cette victoire contre Arsenal était encore plus forte que la saison dernière.

Ce samedi, le PSG affrontait Arsenal en finale de la Ligue des champions. Et dans un match qui s’est terminé par la séance des tirs au but, ce sont les Parisiens qui se sont imposés contre les Gunners (1-1, 4 t.a.b à 3). Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc des Rouge & Bleu durant l’été 2023, le PSG a été métamorphosé avec trois demi-finales de suite et deux victoires finales. A l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus, le coach parisien est revenu sur ce nouveau succès qui fait entrer le PSG dans la légende du football mondial.

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« Pour nous, en tant qu’équipe, en tant que ville, c’est incroyable »

« Encore plus fort que la saison dernière ? Oui, c’est encore plus fort parce que l’on savait avant le match la difficulté de jouer contre Arsenal. Pour nous, en tant qu’équipe, en tant que ville, c’est incroyable de gagner de manière méritée durant toute la saison. La finale a été très disputée. Mais c’est le moment de célébrer avec nos supporters. »







