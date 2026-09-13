Luis Enrique estime que le PSG a réalisé son pire match de la saison

Ce dimanche soir, le PSG a remporté sa première victoire de la saison en Ligue 1 contre Brest (0-1). Malgré ce succès, Luis Enrique estime que son équipe a joué le pire match de la saison.

Le PSG a enfin lancé sa saison de Ligue 1 ce dimanche soir en clôture de la quatrième journée. Après deux nuls et une défaite, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse de Brest (0-1). Malgré le premier succès de la saison en championnat, Luis Enrique estime que son équipe a réalisé la pire performance depuis le début de la saison, comme il l’a expliqué en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien.

Satisfait du contenu du match ?

« Non, j’étais plus satisfait des premiers matchs que l’on n’a pas gagnés. C’est toujours difficile de jouer à Brest. C’est une équipe très difficile qui peut se créer vite des occasions. On a fait beaucoup d’erreurs. C’est incroyable que l’on termine à 0-1. Depuis le début de saison, c’est le jour où je suis plus agacé. »

Le petit score de ce Brest / PSG

« On a fait des erreurs claires pour gâcher des buts. Les trois derniers matchs on a fait beaucoup de travail défensif de haut niveau mais les adversaires ont marqué. C’est notre pire match et on gagne. Mais on a toujours ce que l’on mérite. A la fin du championnat tout s’équilibre. On a gagné trois points nécessaires dans une journée où il y a eu beaucoup de matchs nuls. »

Quand on est le PSG, est-ce normal d’attendre la 4e journée pour décrocher sa première victoire ?

« C’est la vie. C’est le football. Il faut s’adapter. C’est le haut niveau. Il faut accepter les trois premiers matchs mais il faut aussi accepter le quatrième. »

La performance de Matvey Safonov

« Il n’y a pas de surprise pour moi. J’ai trois gardiens de haut niveau. Je suis très content de ce qu’il fait mais j’attends plus de tous les joueurs. »

La blessure d’Achraf Hakimi

« C’est au niveau de l’adducteur. On va voir avec les examens médicaux qu’il va passer. »

L’hommage à Eric Roy

« L’approche du match a été très belle mais différente. C’est très joli de voir que tout le monde s’accorde sur un sujet. Monsieur Roy sera content de voir l’amour que tout le monde lui porte. C’était joli, particulier, différent pour démarrer un match. Les deux équipes ont montré leur capacité à jouer dans ces conditions. »

























































