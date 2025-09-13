Luis Enrique et Fabian Ruiz présents à l’entraînement

Ce dimanche (17h15), le PSG accueille le RC Lens en Ligue 1. Et à la veille de ce match, Luis Enrique et Fabian Ruiz étaient présents à l’entraînement.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. Après une dizaine de jours de trêve internationale, le club de la capitale accueille le RC Lens (17h15 sur beIN Sport 1), dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, les champions de France ne pourront pas compter sur Ousmane Dembélé (lésion sévère de l’ischio-jambier droit) et Désiré Doué (lésion au mollet droit), blessés avec la France durant cette trêve.

Une attelle au bras gauche et crâne rasé pour Luis Enrique

Logiquement, les deux internationaux français n’ont pas participé à la séance de veille de match. Dans son point médical du jour, le club parisien précise que les deux offensifs « poursuivent les soins. » En revanche, Fabian Ruiz, victime d’une fatigue musculaire et dispensé de rassemblement avec l’Espagne, était bien à l’entraînement du jour et sera donc apte pour affronter les Sang & Or. L’autre incertitude concernait Luis Enrique. Victime d’une chute à vélo en Espagne, le coach parisien a dû se faire opérer de la clavicule gauche. Attelle au niveau du bras gauche et crâne rasé, le technicien a bien assisté à l’entraînement de ses joueurs. Il sera donc présent en conférence de presse d’avant-match cet après-midi à partir de 13h.

Les joueurs présents à l’entraînement

Défenseurs : Nuno Mendes, Pacho, Zabarnyi, Beraldo, Marquinhos, Hakimi, L.Hernandez, Kamara

: Nuno Mendes, Pacho, Zabarnyi, Beraldo, Marquinhos, Hakimi, L.Hernandez, Kamara Milieux : J.Neves, F.Ruiz, Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee

: J.Neves, F.Ruiz, Mayulu, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola, Mbaye

Point médical

Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins