Dans un match compliqué, le PSG s’est imposé contre Brest grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes de la rencontre (3-2). Le PSG termine sa semaine avec un deuxième succès, qui lui permet de rester au contact de Nice en tête du championnat.

« Je ne sais pas si en France on laisse les grandes équipes gagner même si elles jouent mal. Il y a eu plusieurs parties dans ce match. On a eu pas mal d’actions et on a marqué deux buts. Mais après le deuxième but, on a concédé un but à la fin de la première période. En seconde période, ils ont été meilleurs que nous, ils ont eu le contrôle du match, analyse l’entraîneur du PSG pour Prime Video. On a beaucoup souffert et j’ai eu presque que peur que l’on perde. Et puis finalement, on a eu le penalty, les trois points et je suis content de la performance.«

« Ils ont été meilleurs que nous à certains moments »

Il a ensuite évoqué les deux périodes totalement différentes du PSG contre Brest. « Après qu’ils aient marqué, ils ont réussi à se procurer des occasions, à jouer plus haut. Ce ne sont pas des mathématiques, c’est le football. Ils nous ont pressé très haut et puis avec leurs supporters, ils ont fait beaucoup de chose bien. Le milieu qui a baissé en intensité en seconde période ? Pour les milieux, il faut que je regarde le match pour dire ça et le dire de la bonne manière. Ce que je vais vous dire, c’est qu’ils ont été meilleurs que nous à certains moments. Mais il faut dire que c’est une bonne équipe qui n’avait pas beaucoup perdu cette saison. » Le coach du PSG a enfin évoqué la fin de match houleuse avec Kylian Mbappé. « Je n’aime pas ce gendre de choses. C’est mieux d’essayer de profiter du moment. Tout ce qu’il y a autour du football, il faut essayer de donner de l’énergie positive. Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé.«