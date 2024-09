Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Devant les journalistes, le coach parisien est revenu sur la victoire contre Girona en Ligue des champions, la rencontre à venir contre le Stade de Reims, l’état de santé de Marco Asensio et se son groupe, Ousmane Dembélé, Ibrahim Mbaye… Extraits choisis.

Kolo Muani

« Kolo Muani pour remplacer Asensio et Ramos ? Nous sommes comme une famille, quand quelqu’un est blessé, nous souffrons tous. Heureusement ce n’est pas grave pour Marco. »

Des regrets sur le recrutement avec les blessures ?

« Non. »

Dembélé

« Ousmane est comme la saison dernière, peut-être un peu plus efficace au niveau de la finition. Mais il a toujours été déterminant pour nous, il a cette capacité d’éliminer les adversaires de manière unique. Peut-être qu’il doit travailler plus dans l’efficacité. La version de Dembelé était très bonne l’année dernière et elle est meilleure cette année et on travaille pour qu’elle le soit encore plus. »

Un délai court entre Girona et Reims

« C’est le délai le plus court qu’on puisse avoir avec seulement deux jours entre chaque match. Le risque après la Ligue des champions est présent. On joue à l’extérieur contre une bonne équipe mais on espère pouvoir gérer ces circonstances. »

Le traitement médiatique autour du PSG

« Il y a beaucoup de scénarios. Ce qui est positif, c’est quand une équipe est mieux que l’adversaire dans un match. En général, ça veut dire que l’équipe mérite. Et l’entraîneur de Gérone a dit que le PSG avait été meilleur. Il faut surtout savoir tout donner jusqu’à la fin pour gagner. Je considère que cette victoire est positive. Cette mentalité de ne jamais se rendre doit être une caractéristique de notre équipe. »

Hakimi

« En France, on touche du bois pour avoir de la chance. Le rendement de Hakimi est maximum. Il est au top physiquement et techniquement. Nous essayons de soigner au mieux nos joueurs, nous avons beaucoup de moments pour gérer les situations personnelles. »

Une meilleure équipe que l’année dernière ?

« Je pense que nous aurons encore une meilleure équipe l’année prochaine, même si je ne sais pas les joueurs que nous aurons. C’est une pensée positive que j’essaie de transmettre au club. Cette année, nous avons une meilleure équipe que l’année dernière. C’est mon opinion. »

La gestion de Lee Kang-in contre Girona

« Mon métier est d’être injuste. Contre Girona, 16 joueurs méritaient d’être titulaires ce jour-là, mais il en faut seulement onze. Je vais être injuste tout au long de la saison. J’aimerais être très injuste avec beaucoup d’entre eux. Ça veut dire qu’ils sont prêts avec un grand rendement et quand j’ai signé le contrat, c’était comme ça. Que ce soit moche ou beau, c’est le travail de l’entraîneur du PSG. J’espère le faire de la meilleure manière possible. J’ai été injuste sur ce match contre quatre ou cinq joueurs, c’est vrai, mais c’est la vie. »

Lee Kang-in

« Il s’encadre bien dans le collectif. Bon avec le ballon, bon sans. Très versatile, très bon techniquement, je suis très content de l’avoir. »

Ibrahim Mbaye titulaire demain ?

« Tout est possible dans la vie. C’est un joueur très jeune, il s’entraine avec nous depuis le premier jour. Je considère que pour les joueurs si jeunes qui s’entrainent avec nous, c’est un apprentissage unique du monde réel du football. On va le voir très souvent avec nous parce qu’il a le niveau pour nous aider. »

Une possible grève des joueurs

« Nous avons la chance que notre championnat ait deux équipes en moins, donc quatre matchs en moins. Le championnat français est différent. Il faut s’adapter aux exigences du club. Je n’ai pas grand-chose à dire. On va devoir s’adapter au calendrier. »