Luis Enrique explique la baisse de forme d’Achraf Hakimi

À la veille du Classique face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match.

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les Rouge & Bleu qui auront à coeur de conserver leur place de leader et de distancer encore plus leur rival au classement. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Une semaine sans match pour le groupe (PSG TV)

« C’est une saison particulière. À chaque fois que l’on peut avoir un peu de repos, c’est important pour les joueurs. On est content. On a l’envie de jouer un Classique. On sait l’importance des matchs contre l’OM et son importance pour le classement et les supporters. »

Des matchs difficiles face à l’OM cette saison (PSG TV)

« Ils vont montrer la même qualité que lors des derniers matchs contre nous. Nous sommes une équipe qui motivons beaucoup les adversaires, notamment les Marseillais. Ils ont une très bonne équipe, avec des joueurs de qualité, un grand entraîneur et une mentalité offensive. On doit avoir cette ambition de gagner ce match parce qu’on veut toujours être premier au classement. »

Un mot pour les supporters parisiens (PSG TV)

« Nous connaissons l’importance du match et on veut leur donner un beau match, un très bon match de football. Il faut gagner le match, c’est le plus important, mais il est important de savoir que c’est un match différent par rapport aux autres. On est prêts. Je vois les joueurs pendant les entraînements et on peut ressentir que c’est un match particulier. »

Un OM très offensif face au PSG cette saison

« Ce que l’on peut juger, c’est que l’OM a une bonne équipes avec beaucoup de joueurs de qualités individuelles, un bon entraîneur et un jeu d’attaque. C’est une équipe comme nous dans la mentalité de jouer en attaque. Ce sera difficile comme lors des derniers matchs contre eux, mais je pense que nous avons la capacité de nous améliorer. Nous savons de l’importance du match pour nos supporters. »

Ce qu’il faut encore améliorer dans son équipe

« C’est impossible d’être comme les entraîneurs veulent, car on veut gagner tous les matchs et que tous les joueurs soient à 100% à tous les matches, mais c’est impossible. Pendant cette saison, on a eu des circonstances différentes et on a bien fait le boulot. On est premier en championnat, à côté du RC Lens, et la vraie Ligue des champions commence maintenant. Ce que nous attendons, c’est de nous améliorer et d’être plus précis. Ce sont des choses que tous les entraîneurs et les équipes veulent. »

L’ambiance au Parc des Princes ce dimanche et une possible interruption

« À chaque fois qu’on joue ce type de matchs, c’est une ambiance différente. C’est une ambiance de football et ce que j’aimerais c’est de ne pas voir aucun type de violence. Nous chercherons à jouer un très beau match offensif, avec de la tension parce que c’est un match spécial. Mais il faut profiter du match et de la manière dont on joue. L’ambiance et le soutien à l’équipe sont importants pour nous. »

Son jugement sur le niveau de Dembélé

« À chaque fois qu’Ousmane est à 100%, il est très régulier mais il a eu des blessures cette saison. On a bien géré le sujet des blessures, sans prendre de risque mais il y a le calendrier, et parfois de la fatigue. Mais à chaque fois qu’il était en condition pour être titulaire, il a très bien fait. Il montre que c’est un joueur différent. On est content quand on peut profiter de lui. »

Le bilan sur l’apport de Safonov

« Pour faire un bilan il vaut mieux attendre la fin de saison. Je suis très content d’avoir trois gardiens, avec leurs qualités. Je suis confiant parce qu’ils sont différents, et en même temps ils ont montré qu’ils sont prêts pour aider l’équipe et c’est ça le plus important pour moi. »

Les leçons retenues des deux derniers matchs face à l’OM

« Ça dépend. Si on analyse les deux matchs, ça a été différent. Ils ont joué beaucoup plus lors du Trophée des Champions. Et à Marseille, ils ont moins joué, en jouant plus long. Ce sera un match ouvert et très difficile. Ils sont dans une position compliquée au classement. Nous allons chercher à gagner le match pour continuer à être premiers au classement. Ce sera un match difficile en raison de la qualité de l’OM et nous le savons car nous les avons joués récemment. »

L’intégration de Dro Fernandez, peut-il faire sa première apparition ce dimanche ?

« Peut-être, je ne sais pas qui va jouer. Enfin, je le sais mais je ne vais pas le dire. Ce n’est pas important parce que quand on signe un joueur comme Dro, avec beaucoup de qualités et un profil différent dans notre milieu, on ne le signe pas pour un match ou deux semaines, on l’a signé pour quatre-cinq ans. Chaque fois que tu signes un joueur, et notamment quand ils sont jeunes, il faut savoir que le temps de maturité est différent. Ce que je dois faire en tant qu’entraîneur c’est de voir son évolution. Je suis très content de sa mentalité mais il n’y a pas de précipitation. »

La blessure de Quentin Ndjantou

« Malheureusement, il a fait sa récupération mais ça n’a pas marché comme prévu. Il est très jeune, c’est un problème pour l’équipe parce qu’il a beaucoup joué. J’aime sa qualité à jouer à différents postes. C’est d’abord une très mauvaise nouvelle pour lui, mais aussi pour l’équipe et pour moi. »

Achraf Hakimi a-t-il une préparation physique différente pour retrouver sa forme ?

« La première chose qu’il doit faire, c’est de se reposer. Pour un joueur qui a joué la CAN, qui a obtenu un résultat brillant. Il a joué beaucoup à la CAN après une grave blessure. Il a besoin de repos, de libérer son esprit et de retrouver l’amour pour jouer au football. C’est le plus important pour nous. Il aura du repos, je ne sais pas combien de jours. Hakimi sera un joueur décisif pour nous. Ce que nous voulons c’est d’avoir tous les joueurs dans les meilleures conditions possibles. »

Le meilleur poste d’Ibrahim Mbaye

« Les jeunes ont la possibilité de travailler avec le staff. Ils savent que nous sommes très exigeant avec eux. Je veux beaucoup plus des jeunes. Si tu as la confiance, tu dois donner plus, et c’est ce que je cherche à trouver chez les joueurs. IB (Ibrahim Mbaye) peut jouer partout, sur le côté, dans l’axe, au milieu. C’est ce que j’aime chez les joueurs. Je suis content mais je voudrai plus. »

Comment fait-il pour gérer l’intensité dans une saison ?

« Comme entraîneur, il faut chercher à valoriser dans quel moment nous sommes, si nous pouvons nous améliorer ou si nous méritons plus que l’adversaire ou pas. Je cherche à être honnête avec les joueurs et l’équipe. Les mois importants arrivent et c’est le moment où nous devons donner plus. »

Va-t-il donner des jours de vacances aux joueurs, par exemple Hakimi, comme la saison passée ?

« Je parle avec lui pratiquement tous les jours. Chaque fois qu’un joueur récupère d’une blessure grave, il doit jouer avec des douleurs. C’est un professionnel et c’est le haut niveau. Il a joué en équipe nationale avec des douleurs et il joue avec nous avec des douleurs, comme tous les joueurs professionnels. Tu dois récupérer vite. Au début de la récupération, tu joues avec des douleurs, c’est normal. Je cherche à donner à mes joueurs ce qu’ils méritent. Ça dépend des matchs. Ils aiment jouer au football. Mais ça ne dépend pas d’un entrainement en plus ou d’une pré-saison, c’est plus mental. Ça dépend de chaque joueur mais on est attentif à cela. »

Quelle tactique va adopter De Zerbi ?

« Il faut poser la question à De Zerbi, pas à moi. Son équipe aime avoir le ballon. J’aime les entraîneurs avec cette mentalité parce que c’est aussi la mienne. Après plus offensif ou moins offensif ? Ça dépend de différentes choses. Je cherche à contrôler ce que je peux contrôler, et je ne peux contrôler que mon équipe. C’est important de s’adapter pour avoir le ballon. C’est un match très motivant pour nous et un match d’une importance vitale. »

Les critiques des médias sur De Zerbi

« Je cherche à dire le contraire de ce que disent les journalistes. C’est facile. Tu critiques De Zerbi ? Je le défend. Tu critiques un entraîneur ? Je le défends. C’est normal. On sait que, nous les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, si on gagne nous sommes incroyables et si on perd nous sommes catastrophiques. »