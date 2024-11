Le PSG s’est de nouveau imposé ce samedi soir en Ligue 1 face au SCO Angers et continue son parcours (presque) parfait en championnat, à la plus grande joie de Luis Enrique.

29/33. C’est le total de points que cumule le PSG cette saison en Ligue 1. Après son succès en terre angevine, Luis Enrique s’est longuement exprimé en conférence de presse et a été rassuré par la partie réalisée par son équipe. Résumé de ses propos :

Luis Enrique satisfait du visage de son équipe :

« C’était un match très complet de notre équipe. Il me semble qu’il s’agissait d’un match complet que nous avons réalisé. On peut considérer que c’était un match facile, ou pas, mais il me semble que c’était un match avec de l’enjeu, de la lutte. Nous avons été extrêmement efficaces. Le blocage dont on a parlé précédemment va passer tôt ou tard. Nous sommes en train de vivre une amélioration. »

La différence d’efficacité entre le Championnat et la Ligue des champions :

« Cette équipe a des bons joueurs. La qualité est là. Quels que soient les joueurs sur le terrain, même les entrants. Est-ce qu’il s’agit de pression, de responsabilité (en LDC) ? Peut-être. Mais nous allons marquer beaucoup de buts. La qualité est là pour relever le défi. Tout est entre nos mains. »

Le rôle de Marco Asensio :

« Il me semble qu’Asensio a bien joué, il a fait 3 passes décisives. C’est un joueur qui, quand il a le ballon, est un top joueur. Kolo Muani a très bien joué aussi en seconde période. Je ne me crée pas de barrières quand je crée mon onze titulaire, je donne la possibilité à certains d’entrer sur le terrain. Si le joueur s’entraîne et prouve sur le terrain, je lui donnerai l’opportunité. »

Le match de Fabian Ruiz (sur DAZN) :

« On a fait un début de match très complet. On s’est adapté au scénario de la rencontre, et on offre aussi aux joueurs du temps de jeu. Fabian Ruiz ? Fabi a fait un match très complet, il a une vision de jeu différente, c’est un top joueur. On l’a déjà vu en Espagne, il a gagné l’Euro cet été. »