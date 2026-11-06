Luis Enrique : « Fabian Ruiz est un joueur différent et un milieu incroyable »

Avant d’affronter Troyes en Ligue 1 ce samedi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse ce vendredi.

Ce samedi soir (21h sur Ligue 1+), le PSG accueille Troyes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club parisien voudra s’imposer devant son public afin de conserver sa première place avant la trêve internationale de novembre. À la veille de cette rencontre face à l’ESTAC, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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La victoire face à Villarreal (PSG TV)

« Ça a été un match différent. Aucune équipe n’est capable de marquer quatre buts en huit minutes. C’est presque bizarre pour nous et difficile à jouer. Je n’aime pas ce type de match, même si j’aime bien gagner. Ce sont des matchs différents. Il n’y a pas cet écart entre les deux équipes. C’est la même chose que ce qu’on a pu voir mercredi entre Lens et Côme (défaite 1-9 des Lensois), c’est un accident. Ça peut arriver à n’importe quelle équipe. Ce sont des choses dans le football qu’on ne peut pas expliquer, mais ce n’est pas la normalité. Tout ce qu’on a fait à Villarreal appartient le passé et on n’est pas intéressé par ça. Je suis intéressé par Troyes. Ce sera un match différent. Les attentes sont très élevées. Tout le monde pense que l’on va gagner largement, mais ce n’est pas comme ça. Ce sera difficile et ce type de match est conditionné par les attentes. Quand les attentes sont de ce niveau, je suis préoccupé. »

La connexion entre les différentes générations dans le groupe (PSG TV)

« Vu que moi, je suis vieux, ils sont tous jeunes. Même Marquinhos, qui est le plus expérimenté, est très jeune. Ils sont tous jeunes, pour la vie et le football. Pour moi le but de Boly, quand tu vois la réaction de tous les joueurs, pas seulement les Titis, mais aussi Fabian, Zaba, Pacho et Quentin, ils sont tous heureux pour lui, même plus que lorsqu’ils marquent. Ça montre l’esprit d’équipe. Ce but représente ce qu’est notre équipe. C’est très beau de voir ce moment. Même sur le banc, on a vu le staff être content du but de Boly. Je le dis souvent aux joueurs : le plus important, ce ne sont pas les trophées et les victoires, ce qui reste, ce sont les relations qu’il y a entre les personnes. C’est le meilleur sentiment que tu peux avoir. C’est une chose qu’on rappelle aux joueurs. Quand tu donnes, tu reçois beaucoup plus. Tu dois donner sans rien attendre en retour. »

Le match face à Troyes (PSG TV)

« C’est une équipe en difficulté au classement. Pour nous, on prépare le match de la même manière, en cherchant à être le plus motivés possible. Jouer au Parc des Princes, c’est toujours une motivation et on veut prolonger au maximum ce moment positif. Ce sera la première fois qu’on pourra gagner tous les matchs après une trêve internationale. C’est une motivation pour nous demain. On cherchera à être le plus performant possible. »

Ce type de match face à Troyes donne-t-il autant d’informations que les grosses affiches européennes ?

« Ce que j’ai dit beaucoup de fois, c’est que chaque match donne beaucoup d’informations. Demain, on va jouer un match de championnat, pour nous c’est très important. Il faut montrer que tu es prêt à jouer ce type de match. Troyes est une équipe en difficulté, mais ce ne sera pas facile. Tout le monde pense que ce sera un match facile, mais c’est tout l’inverse. C’est le match le plus difficile de la semaine. On a besoin des trois points. C’est un bon test pour nous. »

De qui s’est-il inspiré pour mettre en place un pressing intense ?

« Je ne me suis inspiré d’aucune équipe. Je suis inspiré pour mes joueurs. La première chose que tu fais en tant qu’entraîneur, c’est de transmettre tes idées. Après, on voit comment ils interprètent ce que je pense. Il y a beaucoup de moments où les joueurs doivent prendre des décisions par eux-mêmes. C’est ça que j’aime beaucoup. Je suis toujours inspiré et motivé pour ce que je veux de mes joueurs, à l’entraînement, mais surtout en compétition. »

A-t-il alerté ses joueurs sur certains sujets après la large victoire face à Villarreal ?

« Le plus important, c’est le résultat. Mais quel que soit le résultat, il y a toujours des choses à améliorer. Le score ne reflète pas l’écart réel entre les deux équipes mais il y a parfois des matchs que tu ne peux pas expliquer. Le véritable écart est plus petit. C’est pour ça que le football est imprévisible. C’est joli quand tu gagnes ce type de match, mais il faut savoir que c’était un match particulier. Il faut oublier ce match et rester concentré sur les problèmes qu’on aura face à Troyes. »

La large défaite de Lens face à Côme

« Ce n’est pas l’écart entre les deux équipes. Lens est une très bonne équipe. J’ai vu ce match, j’en ai profité pour regarder comment joue Côme. Ils ont été fantastiques. Mais ça ne reflète pas l’écart entre les deux équipes. Le football est comme ça. Ils ont été extraordinaires dans ce match. Lens était en difficulté, mais ce n’est pas une mauvaise équipe. Ce sont des accidents. C’est la même chose entre le PSG et Villarreal. Nous sommes du positif parce que nous avons gagné le match, mais ce n’est pas le véritable écart. »

Avec les éloges autour de son équipe, est-il obligé de calmer ses joueurs ?

« C’est très facile. Quand tu es joueur ou entraîneur du PSG, il y a des scénarios où c’est catastrophique et d’autres où on a peur de nous. C’est tout le temps du bruit et il faut savoir vivre avec. Nous sommes connectés et on a fait l’entraînement comme d’habitude. Demain, face à Troyes, il y aura beaucoup d’attentes sur le nombre de buts qu’on marquera. Non, ce n’est pas le vrai football. Il y aura des difficultés pour remporter ce match. Il faut rester concentré sur les choses importantes du match. »

L’importance des milieux de terrain dans le monde du football

« C’est normal dans le monde du football de se concentrer sur les attaquants, mais c’est clair que pour jouer, comme nous le voulons, on a besoin de joueurs capables de jouer en relation avec leurs coéquipiers. Si tu vois Fabian (Ruiz), quand il n’a pas le ballon, il est toujours dans la compensation. C’est un joueur différent et un milieu incroyable, l’un des meilleurs milieux au monde. Le nombre de titres qu’il a gagnés est incroyable. On est très contents parce que, lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait une autre ambiance autour de lui. C’est très difficile de changer cela, mais il l’a fait. Il mérite cette reconnaissance aujourd’hui. Je suis très content d’avoir un joueur comme lui. »

Comment maintenir son groupe avec toutes les éloges autour de l’équipe ?

« C’est facile. Si tu démarres le match de demain en étant distrait, tu vas clairement être en difficulté. Le bruit est toujours là, mais nos joueurs sont très matures. Au vu de la manière dont ils s’entraînent et jouent, je suis heureux de voir les joueurs toujours prêts, avec la même mentalité. Après, on peut bien ou mal jouer, mais c’est toujours la même intensité et la même mentalité. Je suis tranquille à chaque fois qu’il y a un test, car on montre notre niveau. C’est pour cela qu’on peut obtenir de nouvelles choses, parce qu’on reste concentrés sur les choses importantes. On sait que le passé ne servira à rien pour l’avenir. Il faut rester concentré sur le présent. »

Ce qui a changé dans ce PSG par rapport à celui du début de saison ?

« C’est le même PSG que celui du début de saison. Au cours d’une saison, il y a des hauts et des bas. C’est la même chose pour toutes les équipes. Ce que nous cherchons, avec l’équipe, la rotation et les opportunités offertes aux joueurs, c’est de montrer quel est leur niveau. On est contents. On est très bien classés dans les deux compétitions qu’on joue, et c’est une motivation. Entre les deux trêves internationales, si on gagne, ce sera la première fois qu’on aura remporté tous les matchs. C’est une motivation pour demain. On est prêts à obtenir ça. »

Son équipe est-elle en avance par rapport à ce qu’il avait prévu au début de saison ?

« Je n’ai jamais fait de planification pour savoir si nous allions gagner huit, neuf ou dix matchs. Je ne suis pas préoccupé par ça. Il faut s’adapter à chaque match et à chaque adversaire. On ne peut pas savoir combien de joueurs blessés on aura. Il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler. On reste concentrés sur le présent et sur le match de demain. Quand tu penses seulement à ce match, c’est plus facile de profiter du chemin. C’est ce que nous cherchons. »

Les joueurs gauchers ont-ils quelque chose en plus ?

« Je ne sais pas. C’est comme Rafael Nadal. Il est droitier, mais il a changé en jouant de la main gauche, car c’est plus difficile à contrecarrer. Dans le football, c’est plus joli de voir une frappe du pied gauche parce qu’on y est moins habitué. Avec les défenseurs centraux, j’ai joué avec deux joueurs droitiers dans l’axe. On a même déjà joué avec deux gauchers dans l’axe. Normalement, il y a un droitier et un gaucher, c’est plus facile pour la latéralité. Les joueurs sont plus à l’aise pour faire des passes habituelles. Mais on n’a pas de limite, c’est une chose que nous cherchons à améliorer continuellement. Même si nous sommes dans le haut niveau, il faut chercher à améliorer le pied faible. C’est une condition que les joueurs que j’aime doivent travailler. Nous voyons encore des joueurs qui arrivent au haut niveau et qui ne maîtrisent pas leur pied faible. C’est un point qu’ils doivent améliorer. »

Continuer à empiler les buts, un respect envers l’adversaire ?

« C’est clair. Cela fait longtemps que je pense que la meilleure manière de montrer à l’adversaire ton respect est de jouer les matchs à fond. Il faut être particulièrement respectueux quand il y a un écart au score, parce que c’est le moment de jouer avec plus d’intensité. Ça ne veut pas dire qu’il faut humilier l’adversaire en faisant des petits ponts, non. Le respect, c’est chercher à avoir la même intensité et la même motivation. C’est la mentalité que j’aime : respecter l’adversaire en jouant à son meilleur niveau. Il ne s’agit pas d’humilier, mais de garder la même intensité. Quel que soit le résultat, c’est la manière de jouer au football. »

Le sacrifice et le don de soi, sont-ils les caractéristiques qu’il cherche à transmettre aux joueurs ?

« Jamais, je n’ai cherché à trouver un joueur ayant ma qualité (lorsque j’étais joueur) ou mon niveau dans football. Je suis plus préoccupé par le fait de trouver des joueurs capables de progresser dans des domaines où ils ne sont pas habitués. Ce que je cherche, c’est de voir si tu améliores les choses dont tu ne te préoccupes pas. Tu trouveras ainsi un joueur totalement différent que tout le monde va aimer. Ce sont de petites choses que nous cherchons à améliorer à chaque fois. Normalement, le premier critère, c’est que la personne et son entourage soient de qualité. Quand tu as cette qualité physique et technique, on cherche à construire des choses différentes. »

Le PSG est parvenu à ne plus dépendre d’un seul joueur, contrairement aux équipes qui l’ont précédé

« Par la rotation, les décisions et tout ce pour quoi j’ai été critiqué quand je suis arrivé ici et que personne ne comprenait. Les joueurs savent clairement ce qu’ils doivent faire pour porter le maillot du PSG. Tu dois lutter au maximum avec tes armes et chercher à jouer au football. Lors de ma première année en tant qu’entraîneur, ma femme m’avait dit : ‘Pourquoi ton équipe joue de la même manière, quels que soient les joueurs ?’ et je me suis alors dit : ‘ok ça marche’. Si l’équipe joue de la même manière, ça veut dire que ça fonctionne. C’est la clé pour moi. »