Annoncé au Bayern Munich, Marquinhos a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Luis Enrique a tenu à faire taire les rumeurs en conférence de presse.

« L’histoire dit que peu de joueurs partent du PSG »

Le média UOL a annoncé que des offres étaient sur la table pour l’été prochain. Des clubs de Premier League sont intéressés par le défenseur brésilien. Mais le Bayern Munich reste le candidat le plus sérieux. Luis Enrique est revenu sur ses rumeurs. «(souffle) Je ne parle pas des transferts. L’histoire dit que peu de joueurs partent du PSG, ceux qui partent, c’est parce que leur contrat se finit ou que le club vend. Je ne crois pas que ce soit le cas avec Marquinhos. La nouvelle loi du fair-play financier oblige les clubs à acheter ou vendre des joueurs», a-t-il déclaré devant la presse.

Luis Enrique est aussi revenu sur les critiques qui visent son joueur. « Pour les critiques, quand on est au PSG, on doit faire avec et les accepter. Si je dois parler de Marquinhos, c’est un joueur top, il est toujours à son niveau, c’est un joueur très important pour nous ».

