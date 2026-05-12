Luis Enrique félicite le retour en forme de Fabian Ruiz

À la veille du déplacement sur la pelouse du RC Lens, pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace au stade Bollaert pour y défier le RC Lens, dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre aux Rouge & Bleu d’être officiellement sacrés champions de France. À la veille de cette rencontre face aux Sang & Or, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

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Une victoire qui a fait du bien face à Brest (PSG TV)

« Oui, c’est clair, sinon le championnat était toujours ouvert. C’est particulier, la manière dont on termine ce championnat parce qu’on va jouer contre Lens. Nous sommes les deux meilleures équipes du championnat. Lens a fait un championnat incroyable, de très haut niveau. Je souligne cela parce qu’on n’est pas habitués à avoir un club français aussi courageux qu’eux. Ils jouent un très bon football et demain, ça sera une fête à Lens. On va chercher à profiter de ce match et que les supporters profitent de voir un bon football. C’est une fête du football. »

Ce que ça change d’avoir une équipe qui challenge le PSG (PSG TV)

« C’est curieux, parce que les deux équipes ont eu les mêmes circonstances. Lens doit jouer la finale de la Coupe de France une semaine après la fin du championnat. Et nous, deux semaines après, on va jouer la finale de la Ligue des champions. Bien sûr, qu’il y aura des décisions individuelles pour chercher à équilibrer les charges de minutes. Mais demain, on cherchera à profiter et à montrer comment les deux équipes jouent au football. »

Des profils d’équipes aussi similaires (PSG TV)

« Normalement, il y a des équipes qui font des résultats, mais dans la manière, Lens a montré qu’il joue très bien, avec de la qualité et un football amusant. Les meilleures équipes du monde jouent un football offensif et défensif aussi. Lens n’est pas la deuxième meilleure équipe individuellement, mais l’entraîneur et la qualité des joueurs sont incroyables. Ils méritent ça. J’espère voir un très bon match demain. »

Ce match face à Lens, un test avant la finale de la Ligue des champions ou l’occasion de procéder à un turnover ?

« Les deux équipes arrivent dans un moment avec les mêmes circonstances. Lens doit jouer la finale de Coupe de France une semaine après la fin du championnat. Nous, on fera la même chose deux semaines après avec la finale de Ligue des champions. La charge de minutes pour le match de demain, sera différente, parce qu’il faut avoir les informations sur chaque joueur. Je pense que le coach Pierre Sage fera la même chose que moi. Il faudra profiter du match de demain. C’est une fête pour le football français, avec les deux meilleures équipes de la saison. On va jouer un match très amusant. On va chercher à montrer notre niveau, Lens aussi. Ça va être un match intéressant. »

S’attend-il à un match disputé face au RC Lens ?

« Cette saison, on a tout le temps souligné ce qu’a fait Lens. Au début du championnat, personne ne pouvait imaginer cela. C’est la première fois depuis que j’arrive ici qu’il y a une équipe qui nous pose problème. Ça a été une motivation pendant la saison. Ils ont montré leur niveau. Ils méritent d’être en Ligue des champions. Félicitations à eux. Demain, on va profiter d’un match de haut niveau, contre une équipe de Ligue des champions. Félicitations au coach Pierre Sage pour ce qu’il a obtenu et pour la manière dont son équipe joue. »

La gestion de son groupe avant la Ligue des champions

« C’est important de gérer les deux matchs. Le match de Lens arrive trois jours après le dernier. Il y a des joueurs qui ont joué deux matchs consécutifs, tu dois gérer ça. Trois jours, c’est le temps le plus court entre les matchs. Demain, on va montrer quelle équipe nous sommes et notre ambition. Chaque fois qu’on joue avec le maillot du PSG, c’est une responsabilité. Demain, je vois plus cela comme une fête, dans l’un des meilleurs stades de France au niveau de l’ambiance. On est motivés pour demain. C’est aussi la meilleure préparation pour arriver à la finale de Ligue des champions. »

Deux semaines entre le dernier match de Ligue 1 et la finale de Ligue des champions

« C’est comme ça. On va essayer de jouer un match le week-end avant la finale du 30 mai. C’est la charge d’entraînement qu’on va préparer. Mais je ne suis pas préoccupé. Quand tu as pour objectif de jouer une finale de Ligue des champions, tu peux avoir un jour de repos ou un mois, tu es prêt. Ce ne sera pas un problème. »

Contre qui le PSG va jouer avant la finale

« Il faut encore préparer. Ce sera contre nous. »

L’évolution des blessures de Chevalier et Hakimi

« Il y a un point médical meilleur que moi. Je ne veux donner aucune information à mes adversaires. »

L’importance des joueurs en sortie de banc (28 buts inscrits par des remplaçants)

« Pour gagner des trophées importants, il faut avoir une équipe qui joue tout le temps et qui cherche à profiter des moments pour montrer son niveau. Avec les joueurs sur le banc et le turnover, on a pu gagner des matchs en championnat. Cette année, les joueurs qui ont joué le moins ont été importants, et spécialement cette année. »

Son absence aux Trophées UNFP et les trophées remportés par ses joueurs

« Je ne viens jamais aux cérémonies. Je préfère rester à la maison. Il faut étudier Arsenal. Je ne vais jamais à ce type d’événements. Je suis très content de voir beaucoup de joueurs du PSG, c’est mérité. Les gens qui gagnent le méritent. Je suis très content de voir le niveau de notre équipe et de nos joueurs. Félicitations à Pierre Sage, parce qu’il mérite de gagner ce trophée. C’est incroyable ce qu’il a fait cette année avec Lens. »

Le soutien de football au PSG

« C’est très positif. Éric Roy (le coach du Stade Brestois) a toujours bien parlé de nous. C’est un monsieur que j’aime beaucoup. J’aime la manière dont il entraîne. Il a gagné le trophée du meilleur entraîneur il y a deux ans. J’aime la manière dont il joue. C’est très positif de voir ces reconnaissances, surtout pour la manière dont on gagne. On cherche à respecter tous les adversaires. On est contents de voir ça parce que c’est important. C’est mérité, parce qu’on cherche à respecter tout le temps l’adversaire, y compris Marseille. On est dans un moment très positif et c’est beau de ressentir cela. »

Son ressenti sur la montée en puissance de Fabian Ruiz

« Fabian est un joueur qui semble être une chose, mais c’est tout son contraire. On dirait qu’il est lent, mais c’est le plus rapide mentalement sur le terrain. C’est un joueur différent, que j’aime. Non pas parce qu’il est espagnol, mais ça en fait partie. Il donne de la capacité technique et physique à l’équipe, pour savoir ce qu’il faut faire avec et sans le ballon. Après pratiquement trois mois sans jouer, il apporte beaucoup de choses. Je suis très content de l’avoir de nouveau. Il faut savoir le gérer, il a beaucoup joué lors des derniers matchs, mais je suis très content. On a de nouveau pratiquement tous les joueurs prêts. Les joueurs avec de petites blessures arriveront sûrement pour le dernier match de la saison. C’est plus que positif pour cette dernière partie de la saison. »

Le Luis Enrique d’avant sa signature au PSG est-il fier du Luis Enrique d’aujourd’hui ?

« Luis Enrique est fier de lui-même, tout le temps, et surtout quand on perd. Quand on gagne, c’est très facile, quand on perd, et j’ai perdu beaucoup de fois, je suis très fier de ce que je représente. Je représente ma famille, c’est le top pour moi. »

🎙️ Luis Enrique : « La victoire de dimanche (contre Brest) nous a fait du bien. On va jouer contre Lens demain, nous sommes les deux meilleures équipes de la saison. Lens a fait un championnat de très haut niveau. »#RCLPSG I @Ligue1https://t.co/2NbqMBL2N2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2026