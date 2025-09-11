Luis Enrique finalement sur le banc pour PSG / Lens ?

Victime d’une fracture de la clavicule après une chute à vélo, Luis Enrique était annoncé comme absent du banc du PSG pour le match contre Lens. Il devrait finalement bien tenir sa place.

Lors de la trêve internationale, Luis Enrique s’est fracturé la clavicule lors d’une chute à vélo. L’entraîneur du PSG s’est fait opérer avec succès ces derniers jours. Absent de l’entraînement de mercredi, le coach espagnol était annoncé absent pour le match entre le PSG et Lens, au Parc des Princes, dimanche après-midi (17h15, BeIN Sports 1), dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Son adjoint, Rafel Pol, était attendu pour le remplacer.

Après sa blessure, le PSG a pris régulièrement des nouvelles de son entraîneur

Mais selon les informations du Parisien, Luis Enrique devrait bien être sur le banc du PSG pour la réception du RC Lens. « Sauf contre-ordre médical, le technicien espagnol pourra prendre sa place habituelle, à savoir celle de chef d’orchestre », indique le quotidien francilien. Opéré mercredi après sa fracture de la clavicule, Luis Enrique a pu bénéficier de la trêve internationale pour gérer au mieux ce contretemps, avance Le Parisien. Après l’accident, le club parisien a pris régulièrement des nouvelles de son entraîneur, qui a reçu des soutiens comme celui de Luis de la Fuente, le coach de l’Espagne, en conférence de presse avant le match contre la Turquie dimanche dernier, conclut le quotidien francilien.