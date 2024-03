Ce dimanche, le PSG affronte l’Olympique de Marseille. Le dernier Classique de Kylian Mbappé ? Luis Enrique garde toujours espoir pour une prolongation de sa star.

Le PSG et ses supporters vont vivre des prochains jours excitants. Avec un calendrier alléchant dans toutes les compétitions, les Rouge & Bleu peuvent encore espérer remporter tous les titres de la saison. Et pour cela, ils espèrent compter sur un Kylian Mbappé en grande forme. Alors qu’il n’a pas encore officiellement annoncé son choix pour son futur, l’international français a de grandes chances de quitter les champions de France cet été, à l’issue de son contrat. Ainsi, il devrait disputer son dernier Classique avec le PSG ce week-end.

Mais Luis Enrique garde toujours espoir pour une prolongation de son numéro 7. Dans un entretien accordé à Prime Video – qui sera à retrouver en intégralité ce dimanche soir – le coach parisien a maintenu le suspense sur le futur de son attaquant : « Le fait que ce Classique soit le dernier de Kylian Mbappé avec le maillot du PSG, cela peut-il influencer ou changer votre choix de le faire jouer ? Pourquoi cela serait son dernier match ? Moi, j’ai toujours l’espoir que Kylian change d’opinion. Il n’a rien dit pour le moment. Il peut changer d’opinion. Imaginons que nous gagnons les 4 titres cette saison (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions, ndlr), et Kylian Mbappé fait son choix au dernier moment… Que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? Nous verrons. »

