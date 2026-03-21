Luis Enrique heureux pour Dro Fernandez après son premier but au PSG

En démonstration sur la pelouse de l’OGC Nice (4-0), le PSG a repris son fauteuil de leader avant la trêve internationale de mars.

Pour son dernier match avant la trêve internationale de mars, le PSG avait un objectif clair lors de son déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Suite au succès de Lens face à Angers (5-1) vendredi, le club de la capitale devait s’imposer pour reprendre son fauteuil de leader. Les Rouge & Bleu ont rempli leur mission avec un large succès sur le score de 4-0. Une performance saluée par le coach Luis Enrique, au micro de Ligue 1+.

Satisfait de cette victoire

« Ça a été difficile, comme à chaque fois qu’on joue ici. Aujourd’hui, on a été très précis parce que c’est difficile de jouer après la Ligue des champions. C’est normal d’être excité pour un match de Ligue des champions et c’est difficile de retrouver le championnat après. Lens continuer de nous presser et c’était une obligation de gagner. Il y a beaucoup de choses positives. Il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup mais qui ont profité comme Dro et Beraldo. Je suis content. »

Le but de Dro Fernandez

« Pas seulement pour Dro, mais pour tous les joueurs. Marquer son premier but à 18 ans, c’est important. Je suis très content quand je vois les joueurs travailler chaque jour en pensant à améliorer l’équipe. Pour moi en tant qu’entraineur, c’est important ce type de victoires parce que ça renforce l’équipe. C’est pour cela que je suis très content. »

Une équipe en confiance dans ce sprint final

« C’est pour ces moments qu’on attend toute la saison, les moments-clés. C’est le moment le plus important, parce que c’est le moment de finir et de concrétiser les trophées, c’est important pour nous. C’est la dernière trêve internationale avant le Mondial, mais en tant qu’équipe, le retour sera important. Ça sera important de savoir comment ils vont revenir. On va préparer le prochain match contre Toulouse et après la Ligue des champions. »

🎙️ « C’est le moment le plus important de la saison, le moment de concrétiser »



Luis Enrique plus que jamais d’attaque pour le sprint final ⚡#OGCNPSG pic.twitter.com/9KoXpit8Yn — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026