Luis Enrique : « Il faut sortir de notre zone de confort. Je suis prêt à montrer qu’il faut se réinventer chaque jour »

À la veille du match de Ligue des champions entre le PSG et le Slovan Bratislava, l’entraîneur parisien Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant le retour du PSG en Ligue des champions. Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le club de la capitale accueillera, au Parc des Princes, le Slovan Bratislava. L’occasion pour les Rouge & Bleu de lancer idéalement leur campagne européenne. À la veille de cette rencontre, le coach parisien Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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L’excitation de retrouver la Ligue des champions (PSG TV)

« Clairement. On attend le début de la compétition. On aime cette compétition. Elle nous rappelle de bons souvenirs. Il faudra être attentif parce qu’il n’y a pas de match facile dans cette compétition, comme dans le championnat français. Il faut rester prêts. »

Quel type de match face à Bratislava ? (PSG TV)

« On a analysé l’adversaire, mais c’est difficile de savoir de quelle manière ils vont jouer. Leur entraîneur (Yaya Touré), je le connais parce que je l’ai entraîné au FC Barcelone B. Il aime avoir le ballon. Ils ont une domination comme nous dans le championnat. Il faut être prêt en cas de changement. Ça ne sera pas facile et on est prêts à démarrer la compétition de la meilleure manière. »

Un début de saison difficile au niveau des résultats

« Si on parle seulement de résultats, c’est un début de saison catastrophique. Mais en tant qu’entraîneur, on cherche à valoriser tout ce qui se passe sur le terrain. Il y a des choses à améliorer, mais on mérite plus de points. C’est comme ça le football. On travaille toujours pour améliorer notre performance. »

Le PSG aura-t-il toujours de l’avance sur ses concurrents européens

« C’est la compétition la plus difficile à jouer contre des adversaires avec de petites différences. Combien d’équipes peuvent gagner la Ligue des champions ? Huit, six, cinq ? Ces différences-là sont très minimes. On cherche à faire un très bon démarrage. On connaît la difficulté. Demain, on va jouer un match qui semble facile, mais il n’y a pas de match facile en Ligue des champions. Il faut rester concentrés et être prêts pour gagner ce match. »

Veut-il que d’autres joueurs comme Kvaratskhelia et Dembélé s’inscrivent dans la durée au PSG ?

« Ça dépend. C’est impossible d’avoir tous les joueurs. C’est normal, dans l’avenir du club, qu’il y ait des joueurs et des entraîneurs qui partent et qui viennent, c’est normal. Je reste tranquille et calme parce qu’on a le meilleur directeur sportif et le meilleur président pour valoriser et juger tout ce qui est le meilleur pour l’équipe. Tu as parlé de deux joueurs très importants pour nous. On a négocié tout ça dans la discrétion et ce sera comme ça à l’avenir. »

Les analyses vidéos pour améliorer le secteur défensif

« Est-ce que je vais parler de ça ? Non. Il faut montrer aux joueurs les petites marges d’amélioration. On n’a pas de chance à chaque fois que les équipes adverses frappent. On a encaissé de très beaux buts, mais je ne suis pas préoccupé. La balance sera celle que nous méritons. Je suis tranquille sur ça mais il faut s’améliorer. C’est ce qu’on a montré aux joueurs. Il faut rester plus concentrés, c’est important. Le football n’est pas un sport juste avec des matchs où tu mérites plus que l’adversaire et le résultat n’arrive pas. Il faut améliorer notre efficacité et notre capacité à rester concentrés pendant tout le match. »

La vraie compétition commence-t-elle en février ?

« Je mets la pression tout le temps sur l’équipe et les joueurs. Je voudrais être dans les huit premiers et éviter les barrages. Mais avec le tirage au sort, c’est très difficile. Quand tu as ce type d’adversaire, tu vas perdre des points et ce sera difficile de se qualifier, pas seulement dans le top 8, mais aussi dans les 24. C’est une habitude, mais c’est quelque chose de positif. Notre objectif est de se qualifier dans le top 8, mais ce sera très difficile. »

A-t-il besoin d’être plus exigeant avec son groupe pour remporter une troisième Ligue des champions ?

« Je suis sûr de ça. Dès le premier jour, je cherche à transmettre la même chose. Le passé, c’est le passé, je ne suis pas intéressé par ça. Il faut renouveler le permis de conduire chaque année. Tout le monde est excité et motivé à jouer contre nous. Il faut l’accepter et pour cela il faut sortir de notre zone de confort. Je suis prêt à montrer qu’il faut se réinventer chaque jour. »

Est-ce un avantage de débuter la phase de ligue face au Slovan Bratislava à domicile

« C’est clair. Les matchs à l’extérieur sont toujours difficiles, quel que soit l’adversaire et le stade. Quand tu joues à domicile, il y a des choses qui peuvent jouer en ta faveur. Il faut être prêts demain pour presser au maximum et jouer avec notre niveau maximum d’intensité pour gagner le match. Peut-être qu’on est favoris, mais on doit le montrer sur le terrain. »

Est-ce plus difficile de remporter la première Ligue des champions ou de continuer à motiver ses joueurs pour remporter une troisième Ligue des champions?

« C’est difficile comme question, mais je cherche à vivre le moment présent. C’est particulier parce que tu peux toujours ressentir la motivation. Jouer contre ce PSG qui a gagné beaucoup de trophées, c’est encore plus motivant pour les adversaires. »

Sa vision sur l’intégration des recrues

« Avec les joueurs qui sont rentrés, on est attentifs. On a envie de donner de l’information et on cherche à contrôler ça. Le temps d’adaptation dépend de beaucoup de choses. Il faut valoriser chaque joueur de manière individuelle. C’est plus facile pour les joueurs qui sont arrivés de voir l’attitude et le comportement des joueurs dans l’équipe et, après, on cherche à donner les informations précises pour s’adapter le plus rapidement possible. Mais ça dépend des joueurs. »

Sa méthode pour motiver les joueurs

« Il n’y a pas une méthode pour ça. Il n’y a pas de mots ou de phrases pour motiver les joueurs. Ça dépend du moment et des choses. Ce qui les motive, c’est d’être parmi les onze joueurs qui démarrent le match. C’est ça la plus grande motivation. Il y a des joueurs qui savent qu’ils jouent pratiquement toujours et tu dois trouver une autre motivation. Ça dépend de chaque joueur. »