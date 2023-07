Luis Enrique : « Il y a beaucoup de choses positives »

Le Paris Saint-Germain a disputé son premier match amical de la préparation estivale. Un bon test avant le départ d’une partie du groupe au Japon demain. Face au Havre, dans un « Campus PSG » flambant neuf, le club de la capitale s’est imposé sur un score correct (2-0) avec des buts d’Hugo Ekitike (53e) et Kylian Mbappé (91e). Luis Enrique a réagi à la victoire de son équipe après la rencontre.

« Il y aura encore beaucoup de changements »

« C’est un match de pré-saison typique et je pense qu’il y a beaucoup de choses positives sur ce que nous recherchons. Ce sont des matches qui permettent aux joueurs de s’améliorer physiquement et tactiquement, de s’habituer à des choses un peu différentes. Je pense que c’est bien pour donner des minutes aux joueurs, pour essayer de renforcer l’équipe et qu’il y aura encore beaucoup de changements. »

Hugo Ekitike, un des buteurs de la partie, s’est lui aussi exprimé au micro de PSG.TV. Il fait part de sa satisfaction mais donne aussi son avis sur les premiers préceptes tactiques du coach espagnol, maintenir la possession et presser l’adversaire à la perte du ballon.

« Le coach n’aime pas quand on ne garde pas le ballon »

« Ça inaugure le centre ! Non c’est bien, franchement c’est bien. On a fait une sorte de mise en route, on a préparé nos jambes pour la tournée au Japon, avec une victoire pour commencer. C’est toujours bien. C’était pour prendre nos repères, avec ce que le coach nous demande et ce qu’on travaille à l’entraînement. On l’a appliqué, après il y a encore des choses à améliorer, que ce soit collectivement ou individuellement, mais c’est déjà ça. On a beaucoup le ballon, on le garde beaucoup. Le coach n’aime pas quand on ne garde pas le ballon et il demande un pressing intense dès qu’on le perd. Il essaye de nous imprégner de son style et je pense qu’aujourd’hui on l’a fait correctement.

À voir aussi : Talk CS – Barcola : Et si c’était le CRACK PARFAIT pour le PSG ?!