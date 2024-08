A l’occasion de la rentrée des classes pour le 2024/2025 en L1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Océane ce vendredi (20h45 sur DAZN) pour y affronter Le Havre. A la veille de la rencontre, le train train quotidien reprend et Luis Enrique a assuré la conférence presse en amont du match ce jeudi.

La rentrée des classes (PSG TV)

« J’ai été content de retrouver mes joueurs à l’entraînement, on n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer le premier match mais tout le monde a beaucoup d’envie ».

Méfiance face au Havre (PSG TV)

« Je sais que la Ligue 1 est un championnat difficile. Je suis certain que ce sera un match compliqué demain mais j’ai pleine confiance en mes joueurs ».

La concurrence en L1, des concurrents renforcés …

« On ne sait jamais. Dans un premier temps on pense toujours que des équipes se sont renforcées. Mais l’an dernier ce n’était pas un championnat facile. Que les autres se soient améliorés ou pas, on verra au cours de la saison. Je suis satisfait de l’équipe que j’ai. La saison passée on avait eu 11 recrues. Notre objectif c’est d’améliorer l’effectif et on veut de bons joueurs pour cela ».

L’importance d’un leader médiatique

« Le mercato est ce qu’il est. C’est difficile pour nous car on a déjà de nombreux joueurs de grande qualité. On n’a pas recruté des joueurs la saison passée pour seulement six mois. Je suis satisfait des joueurs à ma disposition. Ce n’est pas facile de trouver des joueurs qui peuvent améliorer la qualité de l’équipe. Le leader, c’est l’équipe. Je n’ai pas de doute sur le fait que l’on sera meilleur collectivement en défense comme en attaque ».

La courte préparation, et la fin du mercato

« On restera ouvert pour s’améliorer jusqu’au dernier jour. Mais c’est difficile sur ce mercato. Je ne cherche pas d’excuse sur la présaison. On préparera et on jouera du mieux possible nos prochains matchs ».

Les performances des Français à l’Euro 2024

« Je ne me rappelle pas ce que j’ai vu cet été mais je ne commente pas ce que mes joueurs font en sélection. En attaque je suis très content de ma ligne d’attaque et de tous les joueurs qui s’y trouvent ».

La jeunesse des recrues de cet été

« Parfois on ne peut pas forcément choisir. Tout dépend de ce que le mercato offre. Il y a des joueurs que leurs clubs ne veulent pas vendre. Safonnov, Neves et Pacho sont des joueurs qui viennent renforcer l’équipe indépendamment de leur âge. C’est un projet à moyen et long terme. Mais il faudra pour eux s’adapter et ce n’est pas facile pendant la première année ».

Luis Enrique à propos de Bradley Barcola

« Pareil que pour les autres jeunes de l’équipe. Je veux le voir progresser de manière constante. J’ai une exigence maximale car nous sommes dans un club unique qui veut être protagoniste dans chaque compétition. On a besoin de son implication totale comme il l’a fait depuis le début. En tant que coach j’attends une progression individuelle et collective ».

Le coach satisfait de son effectif

« C’est un effectif qui est suffisant, aussi bien en qualité qu’en quantité. Il y a des joueurs qui peuvent encore arriver et d’autres qui peuvent partir. La saison va être longue mais le nombre de joueurs me satisfait et je suis content de ce que j’ai ».

Remplacer Kylian Mbappé

« Si quelqu’un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c’est encore mieux ».

A propos de Désiré Doué

« Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas encore dans mon effectif. Tant qu’il n’est pas au PSG je ne peux pas en parler ».

Faire marquer tous ses attaquants

« C’est un défi passionnant et c’est un objectif de montrer que le football est un sport collectif. Mon opinion c’est que oui nous pouvons y arriver et c’est mon objectif ».

🔴🗣 Luis Enrique : « Le rôle de João Neves ? Mes joueurs au milieu de terrain sont exceptionnels, une infinité de possibilité. C’est la difficulté de devoir interpréter les positions des joueurs dans l’équipe. Avant on cherchait toujours Kylian, maintenant il va falloir trouver… pic.twitter.com/BzOGaQALlK — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 15, 2024 X : @CanalSupporters

L’utilisation de Joao Neves

« Cette année dans l’équipe il y a eu des circonstances peu habituelles avec le fait d’avoir des joueurs qui peuvent jouer dans plusieurs positions. J’ai une infinité de joueurs à ces postes et une infinité de possibilités. Ma difficulté en tant qu’entraîneur c’est de choisir les bons joueurs. Avant en allant vers le but on cherchait toujours le même joueur car on avait Kylian et on connaît ses qualités. Cela va être intéressant de voir comment jouer offensivement ».

A propos de Gabriel Moscardo

« C’est un joueur d’avenir. Il faut voir combien de joueurs on va garder. On a beaucoup de jeunes et il faut qu’ils puissent jouer pour se développer. Pour Moscardo on va voir ce qu’on fait ».

Un confrère espagnol interroge Luis Enrique sur Kylian Mbappé et le Real Madrid

« Qu’ils sont ennuyeux ces Espagnols… Je ne pensais pas qu’on me parlerait encore de Kylian. Je n’ai eu aucun problème avec Kylian, je lui souhaite le meilleur à lui et à son frère Ethan. Mais je souhaite aussi que Madrid perde contre nous ».

Luis Enrique à propos des Jeux Olympiques

« J’ai adoré les JO. J’ai adoré la cérémonie d’ouverture. On dit toujours que la France et l’Espagne sont fâchés, mais j’étais content que Nadal soit porteur de la flamme pendant la cérémonie d’ouverture. J’ai trouvé que c’était des JO exceptionnels et j’ai pu visiter Paris grâce aux images encore plus que ce que j’ai pu visiter l’année dernière et j’espère pouvoir visiter plus Paris cette année. On aimerait avoir plus de médaille pour l’Espagne mais je félicite nos représentants ».

La gestion des gardiens de but

« Je ne dis jamais à personne qu’il sera numéro 1, 2 ou 3. Je veux voir mes joueurs à l’entraînement et il faut qu’ils soient prêt quand je les appelle. Je veux que tous mes joueurs soient prêts quand je fais appel à eux ».

Luis Enrique sur le premier adversaire de la saison, Le Havre

« La compétition commence et malgré quelques résultats plus difficiles à l’extérieur, Le Havre c’était un des matchs où on avait souffert. Vendredi on va rencontrer les mêmes difficultés à l’extérieur chez un adversaire hyper motivé. Cela va être un match compliqué mais on l’intention de commencer de la meilleure manière possible et de rendre nos supporteurs contents dès la première journée. On est prêts pour la compétition et ravis que ça débute ».