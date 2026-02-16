Luis Enrique : « Il y a toujours beaucoup de bruits autour du PSG »

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte l’AS Monaco en barrage aller de Ligue des champions. Et à la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

J-1 avant le barrage aller de Ligue des champions entre le PSG et l’AS Monaco au Stade Louis II. Après sa défaite face au Stade Rennais (3-1) en Ligue 1, le club de la capitale aura à coeur de revenir de son déplacement en Principauté avec un avantage avant sa confrontation retour au Parc des Princes le 25 février prochain. Et à la veille de cette rencontre face à l’ASM, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

L’état d’esprit du groupe avant d’affronter Monaco (PSG TV)

« C’est toujours difficile à gérer la défaite quand tu perds un match compliqué, mais il faut analyser en profondeur. On a créé les mêmes chances pour gagner contre Rennes que contre l’OM. C’est difficile parce que ce que nous voulons c’est de gagner tous les matchs et de marquer beaucoup de buts, mais ce n’est pas comme ça que fonctionne le football. »

Une double confrontation face à un club français (PSG TV)

« Demain, on va chercher à jouer de la même manière en attaque et bien défendre. Ils ont une bonne équipe, avec des joueurs de qualités individuelles de haut niveau. On les connaît. C’est différent de jouer la Champions League face à une équipe française. C’est le moment d’être performant. »

Un message pour les supporters (PSG TV)

« Aucun message, ils sont incroyables, c’est un vrai plaisir d’avoir leur soutien. On reste avec la sensation qu’il faut donner plus d’énergie pour gagner le match parce que leur soutien est toujours inébranlable. »

Le duel des latéraux entre le PSG et Monaco

« On ne peut pas parler de deux joueurs pour chaque équipe. Ce sont des bonnes équipes, avec des bons joueurs de qualité. On peut s’attendre à un match similaire à ce qu’on a joué il y a quelques mois. On ne change rien car on veut gagner les prochains matchs. »

Les mots de Dembélé peuvent-il jouer de la motivation ?

« Autour du PSG, il y a toujours beaucoup de bruits, il faut l’accepter. Voilà. »

L’état d’esprit de ses joueurs depuis la défaite face à Rennes

« Si on pense à ce qu’on a créé sur nos deux derniers matchs, ça a été similaire. On a crée beaucoup d’occasions pour marquer des buts. Le Classique, on en a marqué cinq et contre Rennes seulement un. Ils ont été très efficaces. C’est l’analyse professionnelle que fait un entraîneur. C’est mieux d’arriver avec une victoire, mais on est habitué à surmonter des situations. C’est un moment particulier car on commence la vraie Champions League, quand tu affrontes le même adversaire à domicile et à l’extérieur. On est motivés. »

Pas évident de jouer une équipe du même championnat. Y-a-t-il une différence ?

« Il faut être attentif et jouer de la même manière. C’est différent par rapport à l’importance de la compétition, mais c’est le football et c’est la même chose. On doit bien faire le boulot pour gagner le match, c’est notre objectif pour demain. Nous ne changeons pas la mentalité pour gagner le match à domicile ou à l’extérieur. »

A-t-il pu reparler avec Dembélé après ses propos

« Ce que j’ai dit est très clair, autour du PSG il y a toujours du bruits. On est habitué. »

Le PSG est-il prêt à montrer son vrai visage ?

« C’est ce que j’espère, de voir la meilleure version du PSG. On a vu la dernière saison qu’on a perdu des matchs allers et on a réussi à retourner les matchs. On cherche à gagner chaque match, ça ne change rien à notre mentalité. »

Son attente autour de ses joueurs pour le match de demain

« On veut améliorer notre efficacité. On a beaucoup de joueurs de qualités mais dans la saison il y a différents moments dans la confiance. Nous avons la qualité mais il faut connaître la difficulté de ce match. C’est très difficile de gagner à l’extérieur, mais la confiance et notre vécu peuvent jouer. »

Son attache à sa philosophie de jeu

« L’année dernière, on a commencé la Ligue des champions avec le même manque d’efficacité. Mais quand tu es capables de créer autant d’occasions, ça veut dire que tu as été supérieur à l’adversaire. Je suis sûr qu’on peut retrouver cela très vite. »

Toujours des évènements lors des déplacements à Monaco

« (rires) Je ne sais pas si j’attends une soirée plus calme. On va voir demain. On peut jouer sans gardien, aucun gardien ne veut jouer à Monaco (sourire). »