Luis Enrique : « J’ai été très injuste avec Zaïre-Emery, il a accepté ma décision. Je veux souligner ça »

Après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), Luis Enrique est revenu sur la performance de son équipe.

Le PSG entre dans le panthéon du football. Face à Arsenal en finale, le club parisien a réalisé un doublé historique en Ligue des champions. Une performance XXL à mettre au crédit de Luis Enrique, qui a métamorphosé cette équipe des Rouge & Bleu depuis sa prise de fonction. En conférence de presse d’après-match, le coach parisien a exprimé sa joie, dans des propos rapportés par Le Parisien. Il a surtout eu une pensée pour Warren Zaïre-Emery, joueur le plus utilisé de la saison mais qui a débuté cette rencontre face aux Gunners sur le banc.

À lire aussi : Le PSG entre dans l’histoire du football en remportant sa deuxième LDC consécutive

« Je suis dans un rêve, je suis très content. Je veux souligner quelque chose : avec Warren, j’ai été très injuste. Il méritait de disputer la finale. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision. Je veux souligner ça. On a réalisé une finale de très haut niveau contre un adversaire de très haut niveau. On n’a pas trouvé les espaces et on s’est amélioré en deuxième période. Mais Arsenal défend parfaitement en bloc bas. A la fin, c’est incroyable et on est très fiers. »

Pense-t-il déjà à une troisième victoire de suite ?

« On a des objectifs à préparer. C’est le moment des vacances. Là, il y a la Coupe du monde, une compétition de très haut niveau. Pour nous en tant que staff, on veut profiter cet été. C’est le back to back du back to back a dit Luis Campos. Nos objectifs élevés sont à la hauteur des supporters, du club et de la Ville. »

La séance de tirs au but

« On a choisi six vrais buteurs et ils ont choisi parmi eux les mieux préparés. Mocha (Safonov) est un vrai spécialiste qui pose des problèmes. J’étais tranquille pendant la séance mais j’avais envie que ça se termine parce qu’on a beaucoup souffert. À chaque coup de pied arrêté, c’est la meilleure équipe du monde qui tirait. Aucune des deux équipes ne méritait de gagner ce match mais sur l’ensemble de la saison, on mérite de remporter cette Ligue des champions. »

Le profil de l’équipe la saison prochaine

« C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano. »