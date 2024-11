Luis Enrique : « J’ai plus de 30 ans dans le foot et je n’arrive pas à expliquer ça »

Le PSG a subi une véritable désillusion face à l’Atlético de Madrid (1-2) en Ligue des champions. De quoi mettre un vrai coup au moral aux Parisiens.

Déjà dans le dur avant cette 4e journée de Ligue des champions, le PSG se devait de l’emporter ce mercredi soir au Parc des Princes. Mais la défaite cruelle face à l’Atlético de Madrid dans les dernières secondes (1-2) n’arrangera pas les affaires parisiennes pour la suite de la compétition. Désormais 25e du classement, les Rouge & Bleu devront réaliser un sans-faute pour espérer une qualification. Après cette nouvelle désillusion en Ligue des champions, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a semblé abattu au micro de Canal Plus.

Comment expliquer cette défaite ?

« Il n’y a pas de mots. Je crois que lors de nos trois matchs à domicile, on a été infiniment supérieurs à nos adversaires mais on n’a pas eu la chance avec nous. Il nous reste quatre matches et tant qu’on aura des matchs, on va lutter jusqu’à la fin. Mais, c’est difficile d’expliquer ce résultat. J’ai plus de 30 ans dans le foot et je n’arrive pas à expliquer ça. C’est juste de la malchance. »

Est-ce vraiment juste de la malchance ?

« On doit revoir le match pour l’analyser en profondeur. Mais, on a été infiniment supérieurs à notre adversaire à la maison et le résultat est totalement injuste. »