Luis Enrique : « J’ai ressenti une connexion avec les joueurs et les supporters »

Ils l’ont fait. Le PSG est champion d’Europe pour la première fois de son histoire. De quoi faire entrer Luis Enrique dans l’histoire du club.

Ce samedi 31 mai entre dans la légende. Vainqueur de sa première Ligue des champions après une victoire incroyable face à l’Inter (5-0), le PSG est champion d’Europe. Un pur bonheur pour les joueurs et les supporters. Et un homme est à saluer après cette saison 2024-2025 légendaire : Luis Enrique. Au micro de Canal Plus, le technicien espagnol a réagi à ce sacre européen.

« «Il y a aussi des supporters au Parc des Princes. Partout même ici. Je pense que c’était l’objectif depuis le début de saison dernière, c’est le moment de faire une grande fête et profiter de ce moment maintenant. J’ai ressenti une connexion avec les joueurs et les supporters, c’était fort. C’est un très bon moment, on mérite ça. C’est très dur de jouer une finale comme on l’a fait, mais on a pu gérer la tension et l’excitation de la meilleure des manières. Une pensée pour sa fille Xana ? Je n’ai pas besoin de planter de drapeau pour ma fille, c’est toujours dans mon cœur pour la vie. C’est pour elle aussi bien sûr. »