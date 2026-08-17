Luis Enrique : « J’aime bien ce que j’ai vu de mes joueurs »

Malgré la défaite au Trophée des Champions face au RC Lens, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a apprécié le match de ses joueurs.

Ce dimanche soir, le PSG s’est incliné face au RC Lens lors du Trophée des Champions (0-1). Une défaite amère pour les Rouge & Bleu, qui ont été punis par leur manque d’efficacité. Cependant, dans cette période de préparation, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est dit satisfait de la performance de ses joueurs, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

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Ce qu’il a manqué au PSG ?

« Finaliser les actions qu’on a eues en attaque ! Pour moi, le rythme et les situations ont été positifs. Je suis très content de ce que j’ai vu, notamment en première période, on a contrôlé le match. Je ne suis pas content du résultat, évidemment, mais on méritait mieux que ça. Mais je dois féliciter Lens, ils ont bien joué avec intensité. Mais j’aime bien ce que j’ai vu de mes joueurs. »

Une piqûre de rappel pour son groupe avant le début du championnat ?

« Si la situation avait été différente, oui, cela aurait été le cas. Mais j’ai vu notre équipe avec sa mobilité et son attitude habituelle. Mais c’est incroyable ce que j’ai vu en première période : Lens a frappé une fois et cette frappe ratée finit par être une passe décisive. On a contrôlé le match mais c’est difficile de penser que ça se termine comme ça. Mais je suis content de l’intensité et du rythme qu’on a su mettre à ce moment de la saison. »

Barcola et Mbaye sont-ils sur le départ ?

« Je parlerai du mercato quand il sera fini, pas avant. J’évoquerai tous les sujets quand il sera terminé. »

Cette défaite peut-elle être utile pour la suite ?

« Quand on voit le visage de tous les joueurs après une telle défaite… Ce qu’il faut rappeler c’est à quel point il est difficile de gagner des trophées, des matchs. Valoriser ça, c’est important, je n’ai aucun doute sur le fait que l’équipe cherchera à s’améliorer. On va continuer avec la mentalité d’être meilleurs chaque jour. »

Sur quels aspects Lens a été meilleur ?

« Aucun. Sur tout ce que j’ai vu pendant le match, on a été supérieurs. On est plus habitués à jouer ensemble. Avec l’ambiance, ils défendent très bien. On a contrôlé le match. On aurait pu avoir plus d’actions claires. Mais on a fait un très bon match, on n’a juste pas eu la réussite dont on aurait eu besoin. »

🗣️ Luis Enrique : « On a joué à un niveau supérieur à ce que j’imaginais. »



L’entraîneur parisien satisfait de la performance de ses joueurs malgré la défaite. #TrophéeDesChampions pic.twitter.com/SAE5RC4vFt — L1+ (@ligue1plus) August 16, 2026