Luis Enrique : « J’aime donner l’opportunité à mes joueurs de montrer qu’ils sont prêts »

Le PSG, avec une équipe fortement remaniée, s’est imposé sur la pelouse de Strasbourg après avoir été mené au score. Il a fallu attendre l’entrée de ses cadres pour changer le cours du match.

Trois jours après son succès contre Manchester City (2-4) et trois jours avant la réception du FC Barcelone, le PSG se déplaçait à Strasbourg ce samedi dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Entre ces deux matches de Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de réaliser un large turnover avec huit nouveaux joueurs titulaires par rapport au onze aligné à l‘Etihad Stadium. Un choix pas forcément payant puisque les Parisiens ont été menés dès la 17e minute. Il aura fallu attendre l’entrée en jeu de Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué (54e) puis Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi (63e) pour que le PSG renverse les Strasbourgeois et s’offre une précieuse victoire (1-3). Au micro de Ligue 1 Plus, Luis Enrique a justifié son choix de faire tourner son équipe.

« À la fin, on a obtenu ce que nous cherchions, la victoire »

« C’est habituel. Chaque match, quand les joueurs qui sont sur le banc entrent, ils sont moins fatigués que les autres, il y a plus d’espace. Le résultat qui est négatif et qu’il faut changer. On est très contents, ça a été très difficile. On a, je pense, bien démarré le match, on a eu des grosses occasions mais on n’a pas réussi à marquer des buts. Après, on a concédé un but et ça a commencé à un peu trembler. À la fin, on a obtenu ce que nous cherchions, la victoire. On est content. Ce qu’il faut réajuster pour éviter ce genre de match ? Tous les matches sont difficiles et spécialement à l’extérieur. Ce que j’aime beaucoup, c’est donner l’opportunité à mes joueurs de montrer qu’ils sont prêts. Si je parle en termes d’ambition, je suis content. Il faut valoriser, juger les performances qui sont à la fin la clé de tout dans le football. Mais contents, on a eu de la souffrance mais à la fin on a remporté les trois points, on est revenus dans les trois premiers, qui était notre objectif. Les penaltys manqués ? Travailler, c’est ça la qualité. Depuis deux ans, il n’y a pas de spécialistes. Mais quand on est arrivé dans les séances de tirs au but, nous sommes là, les joueurs ont de la personnalité, de la qualité et beaucoup de confiance. Mais c’est vrai que l’on n’a pas de vrai spécialiste. »





