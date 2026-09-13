Luis Enrique : « J’attends encore beaucoup plus de mes joueurs »

Ce dimanche soir, le PSG s’est offert un premier succès en Ligue 1 sur la pelouse de Brest (0-1). Malgré la victoire, Luis Enrique n’a pas apprécié la performance de son équipe.

Après deux nuls et une victoire, le PSG était à la recherche de son premier succès de la saison en Ligue 1. Et il a réussi à décrocher les trois points sur la pelouse brestoise (0-1). Après un but rapide de Ferran Torres sur une très belle passe décisive d’Ousmane Dembélé, le PSG a eu des situations mais s’est montré maladroit dans le dernier geste. Il a également pu compter sur un Matvey Safonov en feu dans les buts avec pas moins de six arrêts. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a expliqué ne pas avoir aimé la performance de son équipe malgré le succès.

« On a gagné les trois points, on est content, mais faut s’améliorer »

« Ce que je peux dire de ce match, c’est que l’on a fait beaucoup mieux lors des trois premiers matches de Ligue 1 que l’on a pas gagnés, lance le coach du PSG au micro de Ligue 1 +. Aujourd’hui, on a fait beaucoup d’erreurs. On a démarré très bien le match mais on a fait des actions que normalement nous ne faisons pas. Ça a été compliqué mais le football, c’est comme ça. Parfois, c’est injuste. Aujourd’hui, on a gagné les trois points, on est content, mais faut s’améliorer. La connexion Dembélé-Torres ? Je pense que ça a été un match difficile pour les trois attaquants. Les adversaires pressaient d’une manière différente des adversaires contre nous d’habitude. Je ne veux pas parler de joueurs spécifiques. Je suis très content d’avoir ce niveau d’attaquants. Ce sera difficile pour eux de jouer tout le temps, ce sera impossible de jouer tout le temps. Il y aura beaucoup de matches. Quand une équipe comme la nôtre, qui veut gagner tous les trophées, il faut avoir beaucoup de possibilités et je suis content. J’espère encore beaucoup plus de mes joueurs. Aujourd’hui, quand tu cherches à gagner de la manière dont nous cherchons à gagner, on doit plus contrôler le match. Dans ce match on a des fois pas eu le ballon, l’adversaire nous a créé des problèmes. Si tu veux gagner des matches de la manière dont nous voulons gagner les matches, il faut améliorer cette performance, et tous les joueurs, le coach aussi. Des nouvelles d’Hakimi ? Il faut attendre demain pour savoir. J’espère rien de grave mais ce n’est pas facile de savoir. Il faut attendre demain et le docteur. »





