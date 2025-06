Luis Enrique : « Je donnerais le Ballon d’Or à Dembélé pour sa manière de défendre »

Après des années à la recherche de cet objectif, le PSG est vainqueur de sa première de Ligue des champions. De quoi rendre fier Luis Enrique.

Le PSG se réveille dans la peau d’un champion d’Europe ce dimanche, après une finale complètement maîtrisée et historique face à l’Inter (5-0). Après son sacre en Ligue des champions, le coach du PSG, Luis Enrique, n’a pas caché sa joie, en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À lire aussi : PSG – Le programme de la journée des champions d’Europe

Une finale qui ressemble à un chef d’oeuvre ?

« Il y a tellement de tensions pendant le match que je ne sais pas comment le définir. Nous sommes très bien entrés dans le match, nous avons trouvé un état qui nous a permis de rester au-dessus des émotions. L’équipe a été exceptionnelle. Nous avons mis une énorme pression sur l’Inter, à l’image de Dembélé. Ils n’avaient pas le temps de réfléchir, de trouver leurs joueurs. Nous avons marqué à chaque occasion de but. C’était un grand match que nous avons contrôlé totalement. Mais il faut que je revoie le match. »

Ce que signifie cette victoire pour lui

« Être en finale est déjà particulier. L’Inter a beaucoup de mérite et a réalisé une grande saison. Quand je suis arrivé au PSG, j’ai dit que mon objectif était de gagner de trophées importants. Le seul qui manquait était la Ligue des champions. Nous sommes les premiers à l’obtenir. C’est très beau de rendre heureux que l’on ne connaît même pas. L’équipe reflète les supporters du PSG qui ne cessent jamais de presser et de nous soutenir. »

Le tifo des supporters en hommage à sa fille

« Oui très émouvant. Ce tifo et ce détail, le fait d’y avoir pensé de la part des supporters, c’est beau. Mais je n’ai pas besoin de gagner un match pour penser à ma fille. Elle est toujours présente et soutient notre famille. Je la sens aussi présente quand on perd. On sort toujours le positif de tout ce négatif. Je suis très heureux du geste des supporters. Un entraîneur doit gérer en permanence ses émotions. »

Comment a-t-il préparé cette finale ?

« Nous avons préparé la finale de manière posée, calme. Il y avait de l’excitation autour de l’équipe. Là, c’est fait. La Ligue des champions est à Paris. On ne gagne pas toujours en football et dans la vie, il faut le savoir. La cérémonie va vite à la fin. Je veux saluer l’Inter Milan qui est resté jusqu’au bout. Ils ont attendu qu’on soulève la Coupe. Ils ont la classe. C’est à montrer aux enfants. »

Comment arrive-t-il créer ce pressing constant ?

« Les jeunes joueurs, comme Neves, Pacho, Doué, ont énormément apporté. Nous avons démontré en tant qu’équipe une incroyable manière de défendre. Tout le monde parle du Ballon d‘or. Je le donnerais à Ousmane Dembélé pour sa manière de défendre. C’est un modèle, son pressing. En finale, il a été exceptionnel. Il le mérite pour ses buts mais surtout pour sa manière de défendre. Nous avons réalisé des performances de très haut niveau. Nous allons maintenant fêter cela. »