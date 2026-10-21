Luis Enrique : « Je m’en fiche d’être favori, ce ne sont pas des matchs décisifs »

Après la rencontre remportée face au FC Barcelone en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est montré satisfait de la performance de son équipe.

Après Manchester City la semaine passée (4-2), le PSG a terrassé un autre cador européen lors de cette phase de ligue de la Ligue des champions. Ce mardi soir, les Rouge & Bleu l’ont emporté sur le même score face au FC Barcelone (4-2). Au terme d’un nouveau match abouti, le club de la capitale a confirmé son statut de double champion d’Europe. Après la rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est exprimé sur la performance de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien.

La performance de Lucas Hernandez

« C’est évident. On a pu voir un joueur comme lui avec son expérience. Il a fait un marquage incroyable sur l’un des meilleurs joueurs du monde. Il fait tout bien, il a marqué. C’est mérité. Il est important pour l’équipe grâce à son énergie, sa capacité à être toujours positif pour l’équipe. Il mérite ce qui lui arrive. Je suis très content pour lui. »

Sent-il une progression dans son équipe

« On ne peut pas juger sur un ou deux résultats. On a été sensationnels défensivement en première période. On a la capacité à surmonter des moments difficiles comme les quinze minutes où Barcelone a été supérieur en seconde période. On est une équipe qui s’adapte à ce qui se passe sur le terrain. Et on a fini en contre-attaques. On s’adapte. »

Aime-t-il avoir le statut de favori ?

« Je m’en fiche. Ce ne sont pas des matchs décisifs. Les matchs le seront en avril. Nous recherchons en ce moment à lutter pour gagner chaque match. Le reste n’est pas important. La mentalité et l’attitude, c’est ce qui compte, au-delà que l’on gagne ou perde. Nous savions que l’adversaire marquait 4 à 5 buts par match. Ils ont marqué seulement deux buts cette fois. On a vu clairement notre niveau. »

A-t-il le meilleur milieu de terrain au monde ?

« Bien sûr ! Et Warren ! N’oubliez pas Warren (Zaïre-Emery), Mayulu et Dro. J’ai les meilleurs joueurs au monde. C’est ce que je pense et c’est ce que pensent nos supporters. C’est important d’avoir confiance en ses joueurs. »

Comment évite-t-il la panique quel que soit le scénario ?

« Les milieux ont été exceptionnels. Les attaquants ont défendu en se repliant. On a défendu, spécialement en première période, avec nos attaquants qui ont aidé les milieux et les défenseurs. »